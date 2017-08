Se llegará “hasta las últimas consecuencias” por el Paso Exprés: Ruiz Esparza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, deploró las fallas que provocaron un socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, aunque sostuvo que el percance no frenará el impulso del Plan Nacional de Infraestructura.

El funcionario señaló, ante el presidente Enrique Peña Nieto y autoridades estatales en el marco de la inauguración del Libramiento Ferroviario de la ciudad de Durango, que la sociedad espera obras de calidad de la SCT, por lo que advirtió que el deslinde de responsabilidades llegará hasta las últimas consecuencias y señaló a empresas involucradas en la tragedia.

Ruiz Esparza destacó que “cada parte público-privada involucrada en la construcción de una obra tiene que asumir la responsabilidad que corresponde. Si bien es un importante logro ver terminadas las obras, es también una relevante responsabilidad del secretario y la secretaría hacer que las empresas involucradas asuman su responsabilidad cuando existan errores u omisiones que debieron cumplirse”.

Igual dijo que nadie hubiera querido el desprendimiento de tierra en la obra, pero aseveró que el suceso no debe mermar los esfuerzos y alcance del proyecto de esta administración, sino servir como registro de las cosas por mejorar dentro de las funciones y protocolos de la dependencia a su cargo.

“Un muy lamentable suceso que nadie hubiera querido se presentara, no va hacer que este gran programa de infraestructura disminuya su valor. Solamente no se equivoca quien no hace. Al contrario, de ese lamentable acontecimiento debemos mejorar nuestras instituciones para afrontar y superar esos desafíos”, justificó.