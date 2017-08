Suman 20 los aspirantes que buscan definir comité anticorrupción en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Con la inscripción de 20 aspirantes, y tras siete días de apertura, hoy se clausuró la mesa receptora para constituir la Comisión de Selección que nombrará a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Entre los prospectos se encuentran académicos, líderes obreros, empresarios, constructores, abogados y un fotógrafo, quienes, del 21 al 25 de agosto, serán entrevistados por separado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado.

En los siguientes cinco días hábiles a la conclusión de las comparecencias, la Jucopo dictaminará las propuestas para la conformación de la Comisión de Selección que se integrará con cinco miembros.

Tres de ellos serán seleccionados de entre las propuestas formuladas por las principales instituciones públicas de educación superior y de investigación en el estado; y los dos restantes de entre las propuestas de organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionistas o asociaciones y organizaciones empresariales.

Posteriormente, a más tardar el 13 de septiembre, el dictamen de la Jucopo será sometido a consideración del pleno de la Cámara de Diputados para elegir a los cinco miembros de la Comisión de Selección para un periodo de tres años y responsable del nombramiento de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Sin embargo, para el diputado perredista, presidente de la Jucopo y aspirante al gobierno del estado, José Antonio de la Vega Asmitia, los integrantes de la Comisión de Selección “se pueden equivocar” y no elegir a los mejores para la conformación del comité anticorrupción.

“Será responsabilidad de ellos la determinación de quiénes integrarán el otro proceso de Comité de Participación Ciudadana. Hay quienes dicen que también se pueden equivocar, pues sí, como humanos se pueden equivocar”, advirtió.

No obstante, aseguró que no se podrá seleccionar a quienes no cumplan los requisitos de ley y pidió darle voto de confianza a la comisión seleccionadora, pues si hace un trabajo eficiente, elegirá un buen Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ente que vigilará la honestidad en el uso y aplicación de los recursos públicos.

Falta que la Fiscalía General del Estado (FGE) nombre al fiscal anticorrupción, para lo cual el Congreso local alista reformas a la Ley Orgánica de la dependencia.