Prevén que Aristóteles Sandoval deje el cargo para incorporarse al gobierno federal

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval podría dejar el cargo para incorporarse al gobierno federal o incluso a la dirigencia del PRI nacional, pero por ahora “sigue trabajando en cumplirle a los jaliscienses”.

Así lo señaló el presidente estatal del partido, Héctor Pizano Ramos, quien además dijo que hay cinco o seis perfiles que se han manejado ante la posibilidad de que el mandatario acepte una invitación para dejar el cargo.

Y descartó que la posible sustitución del gobernador reste fortaleza al PRI ante las elecciones del próximo año.

Entre los nombres que suenan más fuerte para representar de manera interina el Poder Ejecutivo destacan: el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, y el titular de Educación, Francisco Ayón López. El elegido estaría en el cargo hasta el 5 de diciembre de 2018, fecha en que concluye el actual gobierno.

Según Pizano, Aristóteles Sandoval es uno de los gobernadores mejor calificados del país al innovar con la eliminación del fuero y su propuesta de reducir el financiamiento a los partidos e incorporar la revocación de mandato, entre otras acciones.

No obstante, algunos consideran que si abandona la gubernatura después de que el presidente Enrique Peña Nieto rinda su quinto informe de gobierno –el próximo 1 de septiembre–, Sandoval dejaría un caos administrativo en Jalisco, severamente endeudado, inseguro y con fallas en la rendición de cuentas.

Consultados por Apro, el líder de la Federación General de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (FGTEM), Cuauhtémoc Peña Cortés; la exdelegada de Gobernación, Rocío Morgan Franco, y el analista Andrés Gómez Rosales, coinciden en señalar que no hay cuadros al interior del PRI o funcionarios que pudieran dirigir el rumbo de Jalisco, y ante una eventual salida del mandatario, dicen, el estado quedaría como “avión sin piloto”.

De acuerdo con Peña Cortés, sería un grave error que los integrantes de la LXI Legislatura designaran a Ayón López como el sustituto de Sandoval, ante el entramado de intereses que prevalece entre ambos políticos.

La administración que encabeza Aristóteles Sandoval, dice, es reconocida en el país como aquella en la que existen mayores problemas para justificar el gasto de miles de millones de pesos, y desde hace dos años presenta a múltiples observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Recuerda que en el periodo 2013-2015, la ASF colocó a Jalisco en el cuarto lugar de las entidades con mayor número de observaciones por gastos ejercidos. El primer lugar lo ocupa Veracruz, con gastos no justificados por más de 28 mil millones de pesos, seguido de Michoacán, con 13 mil 600 millones de pesos. Los gastos no justificados en Jalisco ascienden a 6 mil millones de pesos.

Según el sindicalista, en el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) existe un manejo irregular de al menos 4 mil millones de pesos que corresponden a las aportaciones de los burócratas, cuyo principal responsable, además del gobernador, es Ayón López, en su calidad de presidente del Consejo directivo del Ipejal.

–¿Tiene alguna idea de cuánto dinero manejó Ayón en Pensiones, en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) y en Educación –la segunda nomina más importante de Jalisco–, sin ser secretario de Finanzas?

–No, pero simplemente en Pensiones del estado hacemos cálculos de manejos irregulares por más de 4 mil millones de pesos, que están fuera de lo que dice la Auditoría. En el Siapa no tengo idea, sé que hay una doble facturación, hay datos que no cuadran. No tengo precisión de cuántos millones pudieran ser, pero es necesario que se investigue el manejo y movimiento de otros 4 mil millones de pesos.

El entrevistado reconoce que Ayón López es una persona cercana al gobernador y se encarga de los movimientos financieros que interesan a Aristóteles Sandoval. En ese sentido, puntualiza, podría ser convocado por el Congreso para asumir como gobernador sustituto.

“Eso sería un verdadero gancho al hígado para trabajadores, para el empresariado y grupos comunitarios, quienes esperan una propuesta de desarrollo social más amplia. En el gobierno de Jalisco, por desgracia, están haciendo lo mismo que en el ayuntamiento de Guadalajara: dejan una administración para sus cuates”, afirma el líder de la FGTEM.

Añade: “Si hubiera alguna forma de definir al gobierno de Aristóteles, podemos decir que fue un sexenio de y para cuates, de los amigos, y ello deriva en una situación no muy transparente en el ejercicio del gobierno. Me parece que por esa vía, el Sistema de Pensiones del Estado fue puesto a disposición de las inversiones especulativas y fraudulentas y tienen el sello de Ayón López, más allá de todo lo que representa el grupo del gobernador. Me parece que si ahora sigue Ayón, lo que vamos a ver es que se trata del mismo grupo que se protege a toda costa”.

–Si no es Ayón, ¿quién pudiera sustituir a Aristóteles ante su eventual salida?

–Está difícil, no hay cuadros, no tengo ni idea. Pero, por ejemplo, un político que ha sido desperdiciado es Francisco Morales Aceves (actual oficial mayor del gobierno de Jalisco), es el que menos escándalos ha tenido, pero de ahí alguien más que esté vigente, no, es todo el grupo compacto, no hay.

Cuauhtémoc Peña asegura que la percepción de muchos trabajadores estatales y municipales sobre la administración de Aristóteles Sandoval es una especie de síntesis de los dos últimos gobiernos panistas encabezados por Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, calificados como los peores.

Y sostiene que se perdió la estabilidad en muchas dependencias. En los tecnológicos, por ejemplo, la reforma educativa tronó a las instituciones, el gobierno metió las manos para controlar sindicatos y contratos colectivos, y en una ocasión el fiscal Eduardo Almaguer mandó a un grupo de golpeadores a una manifestación de trabajadores.

Otro error del gobernador es haber desaparecido la paraestatal de transporte urbano Sistecozome, apunta.

“Aristóteles Sandoval será recordado en diversas regiones de la entidad como una administración que promovió el despojo de ejidatarios, tal como ocurrió en Santa Cruz de la Soledad, Chapala o en Chalacatepec, en la Costa Sur”, remata.

Para la exdelegada de la Secretaría de Gobernación en Jalisco y exdiputada federal panista, Rocío Morgan Franco, en la entidad no existen cuadros capaces de redireccionar el rumbo.

“Pobre del que llegue, porque le van a pasar la papa caliente con proyectos empezados y graves problemas en el tema de la movilidad, algunos desarrollados de muy mala manera, como el tema del transporte, o el caos vial originado por la construcción de la Línea 3 del tren ligero, sin dejar de ver los beneficios a futuro, pero también está el conflicto por la construcción de la presa El Zapotillo (por la eventual inundación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo), además de la crítica situación de inseguridad pública”.

Quien sustituya al mandatario, añade, tendría que “nadar de muertito por un año, nada más para cuidar el changarro y la puerta de la oficina del gobernador, porque esa persona no podrá solucionar las cosas que ya están decididas”.

Morgan advierte que una eventual salida de Jorge Aristóteles de la gubernatura y la factible derrota del PRI en las elecciones de 2018, podrían llevar a la conclusión de que el estado de Jalisco quedaría prácticamente convertido en un polvorín que tendrá que atender la próxima gestión.

Andrés Gómez Rosales asegura que Jalisco arrastra un gran peso en el problema de la corrupción y la inseguridad, y afirma que hay algunos rubros en donde la entidad podría compararse con la descomposición en el gobierno del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

“El problema de la seguridad pública es más complejo. El gobierno federal soltó los mecanismos para transformar la seguridad pública, gastó mucho dinero, pero no lo han aplicado adecuadamente. Igual ocurre en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, y en Jalisco queda la duda de en qué se invirtieron los recursos enviados a esta entidad para capacitación e infraestructura. La cifra fue de 600 millones y no sólo de 25 millones”, puntualiza.

Según el analista, lo urgente en materia de seguridad es enfrentar a la delincuencia. Sin embargo, en las instituciones relacionadas con la aplicación del nuevo sistema de justicia penal –añade– no se tiene la referencia de la contratación de más personal, situación que se ve reflejada en la Fiscalía, el Ministerio Público, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el Instituto de Justicia Alternativa y el Poder Judicial, dependencias que requieren de mayor presupuesto para su óptima operación.

En el tema de la corrupción, el gobierno del estado sale mal librado en las observaciones que tienen que ver con obra pública, contratación de empresas y licitaciones en bienes y servicios, estima.

En cuestión electoral, Gómez Rosales señala que siete entidades (Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Nuevo León) suman más de la mitad de los electores, “y es ahí donde el PRI busca recuperarse”.

“Aquí el problema es que uno a uno, los estados que se consideraban seguros, ahora los está perdiendo el PRI, como corresponde a Jalisco frente al partido Movimiento Ciudadano y su aspirante a la gubernatura, Enrique Alfaro”. El PRI sólo conserva con gran esfuerzo el Estado de México, puntualiza.

De acuerdo con el analista, el presidente Enrique Peña Nieto tiene prisa por recuperar Jalisco, y la posible salida de Aristóteles –añade–sería una jugada marcada por el gobierno federal y el PRI, para evitar entregarle el estado a la oposición.

Finalmente, apunta que otros posibles sustitutos de Aristóteles son: los secretarios de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida; Turismo, Enrique Ramos, e Innovación, Jaime Reyes Robles.

Bajo las actuales circunstancias por las que atraviesa el estado, poco o nada podría cambiar para Jalisco la salida del gobernador, rematan los entrevistados.