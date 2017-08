Empleada del IMSS-Guerrero se queja ante la CNDH por violación a su derecho de lactancia materna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hilda Carrasco Osorio, empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero, presentó una queja contra esta institución ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la violación a sus derechos de lactancia materna.

La queja fue presentada el pasado 31 de julio, casi en plena conmemoración del 25 aniversario de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, celebrada del 23 al 29 de julio.

Además, ocurrió en medio de las cifras alarmantes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer en relación a que México se encuentra en los últimos lugares en lactancia materna, considerando que, de 100 niños nacidos, solo 14 son amamantados.

Solo dos semanas antes, el 17 de julio, el director general del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, inauguró el primer banco de leche materna que recolectará más de mil litros.

En el acto, dijo: “este alimento es de suma importancia para la persona recién nacida, ya que es la primera vacuna que la protegerá contra infecciones y en un futuro, contra obesidad y enfermedades crónicas”.

Con fecha de recibido el pasado 31 de julio, la queja señala que desde el 1 de marzo de 2015 Hilda Carrasco Osorio presta sus servicios para el IMSS adscrita a la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica, área de división de Asuntos Fiscales y Administrativos, en la que se desempeña como analista E-1, en Guerrero.

Su labor principal es contestar demandas, ampliación de demandas y/u oficios de asignación de recursos; consulta de delegaciones foráneas, trámites de procedimiento de reclamación patrimonial del Estado y emitir resolución del procedimiento de reclamación del Estado.

Entre otras de sus actividades cuenta el notificar todo el procedimiento de reclamación del Estado, dar seguimiento a juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sacar fotocopias, folio de expedientes, entre otras actividades administrativas y jurídicas, con un horario laboral de nueve de la mañana a las cinco de la tarde, el cual, “nunca se ha respetado”, ya que siempre sale horas después.

Violación de garantía

Después de una licencia de tres meses por maternidad, el 26 de enero de 2017, la denunciante se incorporó a sus actividades. Sin embargo, desde que llegó, comenzó a tener obstáculos.

“Por este proceso de ser madre, tengo derecho a una hora de lactancia durante 180 días, por ende, mi salida era a las 16:00 hora. Sin embargo, no se respetó por instrucciones directas de las licenciadas Eréndira Alejandra López Castro, de la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica, y Sandra Merino Herrera, subjefa de la División de Asuntos Fiscales y administrativos”, según la queja con folio de recibido 62780/2017.

El documento prosigue: “Esta situación vulnera mis derechos y el de mi hija Frida, de ocho meses de edad, ya que ambas funcionarias no respetan mi horario de salida -a las 16:00 horas-, por lo tanto, es muy variable y en ocasiones me puedo retirar del centro de trabajo entre las 19 y las 22 horas”.

En una ocasión, cuenta la denunciante, Sandra Merino Herrera expresó que a ella no le importa el horario de lactación, sino solo que salga el trabajo. Dijo que ella también es madre y no ve a su hijo. “Además, me dijo que fuera buscando quien fuera a la guardería -que cierra a las 19:30 horas- por mi hija, ya que yo tenía que cumplir con mi trabajo”.

La denunciante asegura que en reiteradas ocasiones le ha manifestado su desacuerdo a Merino Herrera, su jefa directa, a quien le ha exigido el cumplimiento a su derecho de maternidad. Sin embargo, en represalia, ésta la castigó asignándole mayor carga de trabajo.

Tanto la coordinadora de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del IMSS, Eréndira Alejandra López Castro, como Sandra Merino Herrera, subjefa de División, la hostigaron por sujetarse solo a su horario de trabajo, de 9:00 a 17:00 horas:

“Me comenzaron a agredir verbalmente y luego a asignarme trabajo de otros tres abogados. Incluso, el viernes 21 de julio, uno de los abogados se fue y a mí me remitió la lista de asuntos que supuestamente tenemos asignados en el área. En ésta aparecen más asuntos turnados y reasignados a mí”.

Explica que intentó dialogar con sus jefas: “Se me negó el diálogo diciéndome que soy grosera y agresiva y que iban a llamar a vigilancia”.

La situación se agravó: “Sandra Merino Herrera me hostigó acudiendo con amigos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), para que estos me auditaran y requirieran por supuestamente no declarar Impuesto Sobre La renta (ISR) de 2014, 2015 y 2016, siendo que siempre he sido asalariada y no tengo un salario mayor a 240 mil pesos anuales”.

Y concluye: “Es la semana mundial de la Lactancia Materna y el IMSS divulga igualdad y equidad de género cuando a mí, no se me ha permitido sacarme la leche porque no hay lugar para lactancia; me sobrecargan de trabajo y me prohíben mover de mi lugar por lo que el nivel de producción de leche materna me ha disminuido considerablemente. Todo esto, produce una afectación física y emocional a mi hija”.