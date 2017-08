Asaltan a sobrina de Yunes Linares; fustiga inseguridad y de “no poder vivir así”

XALAPA, Ver. (apro).- Andrea Yunes Yunes, sobrina del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, fustigó en sus redes sociales la inseguridad y los delitos del fuero común que flagelan la zona turística conurbada Veracruz-Boca del Río.

“Sólo puedo decir algo. No tiene madre la inseguridad, los robos en Veracruz y en el estado. Me baje cinco minutos a recoger algo y en pleno bulevar de Boca del Río me rompieron el cristal de mi camioneta”, tronó Andrea Yunes, hija del senador priista Héctor Yunes Landa.

La joven se quejó de que los ladrones le sacaron su cartera, su dinero en efectivo (no especificó cuánto), sus tarjetas de crédito, su credencial de elector y otros objetos personales.

El enérgico reclamo en redes sociales lo hizo acompañar de una fotografía de su camioneta con el vidrio del lado del copiloto hecho pedazos.

“Aun así dicen que las cosas están bien. Dios mío, de verdad que no tienen madre, la gente que hace esto, y el gobierno que lo permite, en pleno bule (sic), a plena luz del día. Esto es material, pero ¿y la inseguridad?, y las vidas de tanta gente, de verdad que no se puede vivir así”, concluye en su reclamo la sobrina del gobernador.

En Veracruz, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), han ocurrido 12 mil 835 robos, sin contar el mes de julio, cuya actualización no ha realizado el gobierno federal.

De la misma manera, el SESNSP marca en siete meses mil 445 homicidios y 105 secuestros.

Sólo está mañana, en Misantla, una joven de 25 años fue asesinada a balazos por sujetos desconocidos, quienes descendieron de un taxi y dispararon a la cabeza de la mujer.

En Cosoleacaque, un sujeto fue ejecutado la mañana de este miércoles en el sur de la entidad.

El día de ayer, la cuenta de personas ejecutadas de norte a sur de Veracruz cerró con diez víctimas, el acto violento más mediático fue el que ocurrió en el restaurante del hotel “Cristal” en la ciudad de Poza Rica, donde cuatro personas fueron acribilladas, entre ellas Armando Violante, jurista representante legal de la Caja de Ahorro Solidaridad, cuyos empleados de Pemex han acusado un millonario fraude.

Violante también había sido candidato del PAN a la alcaldía de Coacoatzintla en el pasado proceso electoral. Además de Armando Violante, también fue asesinado su hijo y dos escoltas más.

Está tarde, el secretario de Seguridad Pública (SSP) arribó a la ciudad de Misantla para reunirse con autoridades municipales y tomar cartas en el asunto, tras la privación de la vida de una joven en esa localidad.