Exdelegado de Iztapalapa renuncia al PRD y se suma a Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la frase: “Querida presidenta” Alejandra Barrales, el diputado federal Jesús Salvador Valencia Guzmán entregó su carta de renuncia a 14 años de militancia en el PRD para sumarse a las filas de Morena.

Fechada este miércoles 16 y dirigida a Barrales Magdaleno, el exsecretario general del PRD en la Ciudad de México destacó en su misiva que, “a partir de una reflexión profunda” con su equipo político, es que determinó separarse del partido.

“Esta decisión no fue fácil, pues gracias al PRD tuve la oportunidad de colaborar con dos gobiernos emanados de éste –el de Andrés Manuel López Obrador y el de Marcelo Ebrard, quienes también están fuera del PRD–, en cargos que me permitieron servir a los ciudadanos de la ciudad y me ayudaron en mi vida profesional”, indicó.

Luego señala que tuvo “el privilegio” de ser secretario general del partido en la Ciudad de México y ocupó “el más honroso” cargo en su vida como jefe delegacional en Iztapalapa, donde el 17 de diciembre de 2014 protagonizó un escándalo cuando la camioneta Jeep Grand Cherokee blindada modelo 2015, que él conducía, se volcó sobre el bulevard de la Luz, en Pedregal de San Ángel, al sur de esta capital.

Dos días después se publicó en la prensa que la camioneta estaba a nombre de la empresa Amexire, propiedad entonces de Luis Molleda Cámara, dedicada a la compra, venta, distribución, comercialización, importación, exportación de mobiliario urbano, juegos y artículos para parques públicos, entre otros, y que era contratista de la delegación en ese tiempo.

Amexire había sido contratada ese año para construir casas para familias en zonas marginadas de Iztapalapa.

En su carta de renuncia Jesús Valencia señala que gracias a su gestión se logró que el PRD siguiera administrando la delegación y, gracias al partido, ocupa una curul en la Cámara de Diputados. “A todos ustedes muchas gracias”, indicó.

Sin dar más detalles, sostiene que los motivos de su renuncia se los comunicó personalmente a Barrales y a otros dirigentes, por lo que, explicó: “No ahondaré en ello”.