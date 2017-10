La delegación Cuauhtémoc tiene más de mil solicitudes de evaluación postsísmica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La delegación Cuauhtémoc tiene registro de más de mil solicitudes de evaluaciones postsísmicas de edificios; mientras que, entre las mil 400 que ya se realizaron, 340 inmuebles fueron detectados con algún grado de deterioro y, de estos, 70 son susceptibles de demolición.

Así lo informó el jefe delegacional, Ricardo Monreal, en un encuentro con arquitectos e ingenieros y Directores Responsables de Obra (DRO) de la demarcación, a quienes agradeció su trabajo en campo.

“Durante los recorridos que he realizado, la gente me pide que se les apoye con la evaluación… El hecho de que salgan a campo ustedes a realizar las evaluaciones con toda seriedad nos ayuda mucho a dar tranquilidad a la población una vez que se evalúe, diagnostique y dictamine su bien inmueble; sin su voluntad no se podría llevar a cabo, por lo cual les agradezco”, les dijo.

En su edición 2137, Proceso publicó la situación de incertidumbre y desinformación en la que se encuentran la mayoría de los propietarios de los 13 inmuebles que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que serán demolidos en los próximos días, aunque no dio fechas. Cinco de ellos se encuentran en la delegación gobernada por Monreal Ávila.

En sus testimonios, los propietarios denunciaron que se enteraron del destino de sus viviendas por los medios de comunicación, luego de la conferencia de prensa que dio el mandatario el martes 10. Peor aún, hasta ese momento no tenían un dictamen oficial ni ningún documento oficial que les diera certeza de lo que ocurrirá con sus propiedades. Mucho menos de lo que pasará después.

Hasta el viernes 13, sólo los dueños de los departamentos y locales comerciales ubicados en la calle Concepción Béistegui 1503, colonia Narvarte, delegación Benito Juárez, habían recibido la notificación por escrito de la demolición, según confirmó a este semanario el consejero jurídico, Manuel Granados.

A ese sitio llegó Mancera Espinosa dos días después del sismo, -el jueves 21- y prometió a los dueños darles todo el apoyo de su gobierno.

En la reunión de gabinete de Seguridad de este lunes, Ricardo Monreal fue informado de que en los inmuebles que colapsaron por el sismo del 19 de septiembre en la demarcación murieron 91 personas -39 hombres y 52 mujeres-, de las 228 víctimas que tuvo la Ciudad de México.

Y detalló las cifras: 49 en Álvaro Obregón #286; 14 en Puebla #280; dos en Durango #233 y Salamanca; dos en Medellín y San Luis Potosí; siete en Amsterdam #107; una en Sonora #149, una en Manuel González; y 15 en Bolívar y Chimalpopoca.

Monreal reiteró el reconocimiento a la solidaridad manifestada por los más de 25 mil voluntarios que ayudaron en las labores de rescate durante la emergencia.