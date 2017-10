Marichuy llama en Chiapas a unificar luchas de los pueblos indígenas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Por tercer día consecutivo en sus recorridos por los cinco Caracoles en el territorio de las bases de apoyo del EZLN, este lunes la candidata y vocera indígena del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, llamó una vez más a unificar las luchas de todos los pueblos indígenas del país y frenar ya a quienes han provocado división y enfrentamiento entre ellos mismos.

La candidata impulsada por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) llegó este lunes al Caracol de La Garrucha, ubicado en el municipio autónomo zapatista de Francisco Gómez, donde fue recibida por miles de hombres y mujeres encapuchados. Los milicianos del grupo armado, con tolete, custodiaron siempre a la indígena nahua jalisciense.

Al igual que lo hizo en su primer acto en Guadalupe Tepeyac, el sábado 14, y en el Caracol de Morelia, ayer domingo, Marichuy llamó a la concurrencia a unir fuerzas para sacar a los grandes capitalistas que por años los han venido despojando de sus tierras.

Les dijo que llegó la hora de frenar a quienes han provocado una división entre los pueblos originarios y, sobre todo, los que han provocado que se enfrenten entre hermanos, cuando el enemigo está claro que no está entre ellos sino en los grandes capitalistas.

“Tenemos que unirnos, tenemos esa tarea grande, quitar este sistema capitalista que está acabando con nuestra comunidades, que está acabando con nuestros pueblos, que nos están despojando de lo que es nuestro, de que estén contaminando todas esas aguas, estén cortando todos esos bosques, por eso es necesario unir y, juntos, poder acabar este sistema capitalista que no solamente va a acabar con nuestras comunidades y pueblos, sino que va a acabar con toda la vida del ser humano y que está en las comunidades indígenas y está también en las grandes ciudades”, alertó Marichuy.

También dijo a los hombres y mujeres de esta región de Ocosingo, que ya es la hora de unificar todas las luchas, de pensar entre todos juntos como le harán para ir construyendo “ese México nuevo, y quitar este México que nos ha impuesto la gente que tiene dinero, la gente que sólo piensa en ellos, que no piensa en nosotros, que no piensa en nuestras tierras, que no piensa en nuestras aguas, que no piensa en nuestros árboles”.

Luego alertó que, ante todo esto, es ahora que han decidido unir sus fuerzas y pelear por todos, por todo el mundo, no solamente por los pueblos indígenas, sino por todos los agraviados por ese sistema neoliberal que corroe a la sociedad.

“Entonces, este grande capitalista que nos está acabando, lo tenemos que acabar y solamente organizados, solamente pensando juntos cómo hacerlo, solamente dándonos la mano pueblos indígenas y hermanos trabajadores del campo y la ciudad. Es necesario que caminemos firmes, que nuestra voz se escuche, que nuestros pasos se vean, que esos pueblos que por años han sido olvidados y pisoteados, se levanten y digan ‘Ya no estamos de acuerdo, queremos seguir viviendo y queremos vida para todos’”, sentenció Marichuy.

Enseguida insistió en que es necesario unificar esos esfuerzos y demostrar al poderoso que sí pueden lograrlo; “si logramos unirnos todos los pueblos indígenas y los trabajadores del campo y la ciudad, claro que lo vamos a hacer y vamos a poder poner a temblar a ese poderoso que nos está queriendo despojar de lo que tenemos”.

“Echémosle ganas, hermanos, confiemos en el que tenemos al lado, no es nuestro enemigo, tenemos que unirnos para que así podamos liberarnos de este sistema capitalista”, concluyó la mujer de piel morena.

A nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, del Caracol de La Garrucha, Zona Selva tzeltal, la comandante Rosalinda tomó la palabra y coincidió con Marichuy, al señalar que es “el mal sistema capitalista” el que está destruyendo, saqueando todas las riquezas de nuestra nación que es México”.

“Estos ricos sólo tienen interés de hacerse más ricos, a pesar de sacar los recursos naturales ponen sus empresas transnacionales, como presas hidroeléctricas, embotelladoras de agua, hoteles en los centros turísticos, grandes aeropuertos y autopistas”, acusó la encapuchada.

“Por eso nosotros, las y los zapatistas, estamos organizados para defendernos de todos estos males, porque vemos que el mal sistema que han convertido en finca nuestro país y los malos gobernantes son como sus capataces, por eso no hay otro camino más que luchar, organizarse, unirse, rebelarse, todo el pueblo de México y del mundo”, agregó.

“Compañera Marichuy –expresó Rosalinda–, te pedimos que lleves este mensaje en la gira a las otras compañeras mujeres del campo y de las ciudades de este país, México, y del mundo, que se organicen, que se unan, que ya no se dejen engañar por el mal sistema capitalista, porque nos usan como negocio, nos explotan de mil maneras, nos ponen en grandes negocios, nos obligan a prostituirnos para generar sus riquezas. Unidas y organizadas podemos frenar y destruir estos maltratos”.

Marichuy estará este martes 17 en Palenque; posteriormente se trasladará a San Cristóbal de Las Casas y concluirá su recorrido con un acto multitudinario en el Caracol zapatista de Oventik, municipio autónomo zapatista de San Andrés Sacamchem de los Pobres.

Este es el primer recorrido que hace Marichuy después de que fue registrada como candidata independiente a la Presidencia para contender en los comicios de julio de 2018.