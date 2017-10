Marchan en Zacatecas para exigir justicia por el feminicidio de Cinthia Nayeli

ZACATECAS, Zac. (apro).- Más de 10 mil personas, entre alumnos y profesorado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, marcharon este lunes junto con familiares y amistades de la alumna de preparatoria Cinthia Nayeli Vázquez, para pedir paz y exigir justicia por su asesinato.

El rector Antonio Guzmán Hernández marchó al frente del contingente conformado por miles de estudiantes, al que se integraron también organizaciones, que con pancartas reclamaron la inseguridad prevaleciente, los feminicidios y la violencia que se vive en el estado.

La marcha salió desde el patio de las ingenierías de la UAZ y culminó en la Plaza de Armas, donde se guardó un minuto de silencio por Cinthia Nayeli, quien desapareció el viernes por la mañana cuando se dirigía a sus clases en la Prepa del Campus Siglo XXI.

El cuerpo sin vida de la preparatoriana de 16 años fue hallado el sábado por la tarde en un arroyo de aguas negras, en una colonia del municipio de Guadalupe.

“¡Queremos paz, queremos paz!”, fueron los gritos que lanzó la comunidad universitaria en esta marcha multitudinaria.

En las pancartas, las jóvenes escribieron todo tipo de consignas: “No quiero sentirme valiente cuando salgo a la calle”, “Gobierno, te reto a responder”, “Somos UAZ, exigimos justicia”.

“Que se devuelva la paz a Zacatecas”, dijo el Rector Guzmán Hernández, quien afirmó que en la entidad se vive una violencia que está cortando los sueños de la juventud, por lo que urgen más y mejores medidas para brindar protección a las y los estudiantes de la institución.

Al culminar la marcha, las autoridades universitarias e integrantes del Consejo de la propia UAZ y de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, se reunieron con el gobernador Alejandro Tello Cristerna, quien en este encuentro reconoció que el estado “está inmerso en un clima de violencia”.

“Les puedo garantizar y empeñar mi palabra que Cinthia Nayeli y Zacatecas tendrá justicia. La UAZ y Zacatecas están de luto, vamos a hacer justicia por este abominable tema y él o los responsables serán puestos a disposición; hay líneas de investigación muy claras, la Procuraduría trabaja y daremos resultados”, dijo Tello Cristerna.

Ofreció a las autoridades universitarias colaborar en un programa de prevención con el apoyo del alumnado.

“Las autoridades también queremos un No Más; hoy fue una joven, pero estamos inmersos en un clima de violencia; no es sólo decir están involucrados, les dejaron una señal clara, son jóvenes, son vidas, seres humanos que merecen tener otro destino y por una u otra razón no se los damos”, fueron las palabras del gobernador.

Cinthia Nayeli fue sepultada el domingo en el panteón de la comunidad La Alquería, en Loreto.