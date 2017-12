“Moreno Valle ya pactó con Meade para entregarle sus votos”, asegura Barbosa

PUEBLA, Pue. (apro).- El senador y virtual candidato de Morena a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa, aseguró que el exgobernador, Rafael Moreno Valle, ya tiene un pacto político con el candidato presidencial, José Antonio Meade, para entregarle los votos del PAN en lugar de apoyar a Ricardo Anaya.

En rueda de prensa, el coordinador estatal Electoral de Morena, aseguró que prueba de eso es que los partidos Nueva Alianza (Panal) y Verde Ecologista (PVEM), que a nivel nacional irán en coalición con el PRI, ya han anunciado que en Puebla no replicarán esa alianza.

El Panal incluso abrió la posibilidad de sumarse a la campaña del PAN que podría llevar como candidata a la esposa de Moreno Valle, Martha Erika Alonso Hidalgo.

“Una semana después de la designación de José Antonio Meade como virtual candidato del PRI a la Presidencia de la República, Rafael Moreno Valle lo buscó y pactó con él, entregándole los votos panistas en el Estado de Puebla”, aseguró Barbosa.

Dijo que la relación entre Meade y Moreno Valle es tan cercana que fue el ahora candidato presidencial del PRI quien intervino a su favor para acercar al exmandatario poblano con el presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.

“Meade es quien lo protegió en el gobierno de Peña Nieto, cuando había una enorme enemistad entre el gobierno de Peña Nieto y Moreno Valle. Quien arregló las cosas con el gobierno de Peña fue José Antonio Meade. Me consta, no me lo contaron”, recalcó el senador.

Apenas el sábado, la militancia del tricolor en Puebla le pidió a Meade que la elección por la gubernatura en esta entidad no fuera objeto de negociación política con el grupo morenovallista como, aseguraron, ya se hizo en el pasado.

Barbosa Huerta agregó que otra prueba del pacto que existe es que en ese acto el exsecretario de Hacienda omitió hacer críticas contra el exmandatario poblano.

“Lo que veo es a una dirección general del PRI otra vez entregándole la plaza a Moreno Valle”, aseguró Barbosa.