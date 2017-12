López Obrador revira: que Meade explique el gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el reto de José Antonio Meade a realizar un examen antidoping, de salud y mental a todos los candidatos, Andrés Manuel López Obrador conminó hoy al precandidato presidencial del PRI a explicar los “gasolinazos”.

En Huatla de Jiménez, Oaxaca, el precandidato de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) consideró que el reto de Meade Kuribreña es banal, y expuso:

“Si de emplazamientos se trata, sería bueno que Meade explicara por qué ordenó el gasolinazo”.

Además, informó que es hipertenso, por lo que debe tomar pastillas, y añadió:

“(Me tengo que tomar) un coctel de pastillas diarias para que no me aumente la presión y que yo no me enoje, que no me hagan hacer corajes los de la mafia del poder, que yo ande tranquilo”.

Ahí mismo, y a pregunta expresa de los reporteros, aseguró que nunca, ni en sus años de juventud, consumió mariguana.

Los temas polémicos siguieron a López Obrador una vez más esta semana, pues cuestionado sobre el beneficio de prisión domiciliaria concedido a Elba Esther Gordillo, respondió que no haría leña del árbol caído porque, aun con prerrogativas, no deja de estar en reclusión.

La polémica se relaciona con los señalamientos que en estos días se han vertido en torno a que el entorno de Gordillo apoyó a Morena en las elecciones de este año en el Estado de México, pero el tabasqueño evitó la descalificación, pues dijo que desde todos los sectores están apoyando su movimiento.

También orientó sus señalamientos al exlíder nacional panista Ricardo Anaya, pues al preguntarle su opinión sobre el deslinde que su adversario hizo de Vicente Fox y Felipe Calderón, respondió que con Anaya están Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas de Gortari.

La gira por diferentes localidades de Oaxaca incluyó una serie de planteamiento en materia de derechos y programas para pueblos indígenas.