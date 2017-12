Retraso de Plan de Reconstrucción, por vacaciones: Mancera; prometió tenerlo finales de noviembre  

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera prometió a los miles de damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre tenerlo listo a finales de noviembre pasado, el Plan Técnico Científico de Reconstrucción y Transformación de la Ciudad de México será presentado hasta enero de 2018.

Con el argumento de que en “estas fechas hay muchas personas que han salido ya de la ciudad, que están en otras actividades, tomando algún descanso y queremos que estén todos los que han participado en este plan”, el mandatario local justificó el atraso de más de un mes, justo el día en que se cumplieron 90 días de la tragedia que cobró la vida de 228 personas en la capital.

“Es un plan minucioso, es un plan que se ha preparado con científicos, académicos y se ha preparado con la parte práctica de la realidad de lo que está viviendo la ciudad. Lo tenemos listo, lo vamos a presentar los primeros días de enero”, aseguró en conferencia.

Mancera Espinosa rechazó politizar la reconstrucción de la ciudad. “Evitaremos politizarlo al máximo, evitaremos a toda costa que esto se siga manejando o se pretenda manejar como un botín político. Lo importante es regresar la tranquilidad a las familias. Lo importante es establecer el contacto directo y, por supuesto, continuar sin descanso”.

El pasado 26 de septiembre, el mandatario local anunció la creación de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente, a cargo de Ricardo Becerra, entonces subsecretario de Desarrollo Económico de la ciudad.

A él le instruyó elaborar un Plan de Reconstrucción y al tomarle protesta, aseguró: “A más tardar en un mes, que tengamos perfectamente plasmadas las directrices del plan de reconstrucción y transformación de la Ciudad de México, que lo presentemos a la ciudadanía, que hagamos la convocatoria y podamos decirles las líneas en que vamos a trabajar, en esa ocasión, mencionaremos las normas de reestructuración de edificios”.

Dichas normas fueron presentadas el pasado viernes 15, pero el Plan tendrá que esperar aún más. El pasado 9 de noviembre, el comisionado fue exhibido en videos distribuidos en las redes sociales, cuando se presentó en estado de ebriedad a una reunión con damnificados de la delegación Benito Juárez.

Tras las críticas de los damnificados y de distintos actores políticos que exigieron su renuncia, Mancera Espinosa dijo que evaluaría el trabajo de Becerra, cercano colaborador del actual precandidato del PRD a jefe de gobierno, Salomón Chertorivsky.

Ley no viola derechos humanos: CDHDF

El pasado 25 de noviembre y bajo distintos cuestionamientos de legisladores y damnificados, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México.

Apenas se publicó en la Gaceta Oficial la titular de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), Nashieli Ramírez, informó que la revisaría para garantizar que respetara las garantías de los damnificados y de los capitalinos en general o, en su caso, fuera objeto de una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este martes, aseguró que la legislación no viola los derechos humanos, por lo que no presentará recurso de inconstitucionalidad.

En entrevista, la ombusman local informó que el organismo ha recibido 38 quejas. No obstante, aclaró que “algunas” se van a cerrar por estar relacionadas con hechos que pasaron en el momento. Agregó que ocho más son por procesos de demolición y el tiempo de personas en albergues.

“La última, que no es queja, sino demanda de algunos damnificados, tiene que ver con el análisis de una reconstrucción y nosotros ya hicimos un análisis. Ellos planteaban un proceso de anticonstitucionalidad, pero eso no es posible porque no hay un referente federal, no existe la ley nacional de reconstrucción donde podemos nosotros hacer una controversia”, explicó.

Ramírez detalló: “El otro nivel fue el que sí la ley era violatoria de derechos humanos. Y como, tal el análisis que nosotros tenemos es que no es violatoria de derechos humanos. Lo que sí vamos a hacer es que en la ejecución de la ley no se violen los derechos humanos”.

De paso, la presidenta de la CDHDF destacó un aspecto de la Ley en cuestión: “En ningún país del mundo, ni en Chile, hay un proceso del nivel de subsidio que vamos a tener en esta ciudad para la reconstrucción de la vivienda. Ni los mismos sismos del 85 aquí implicaron que la gente tuviera que tener créditos para la reconstrucción de su casa”.