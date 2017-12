Claman por justicia para Fanny y las 250 víctimas de feminicidio este año en Edomex

TOLUCA, Edomex. (apro).– En nombre de Fanny, pero también de las 250 mujeres que en el transcurso de 2017 han sido víctimas de feminicidio en el Estado de México, casi una centena de vecinos del Valle de Toluca marcharon esta tarde por calles de la capital mexiquense en demanda de justicia y de un alto a la violencia de género.

“Mi única hija, mi luz, mi alegría”

Rosalinda Esthefanie Morales García tenía de 29 años y era madre de una bebé de seis meses. Trabajaba en el Organismo de Agua y Saneamiento en Toluca. El jueves 14 abordó un taxi en el municipio de Metepec para trasladarse a su domicilio en La Crespa, de esta ciudad.

“El taxista no me deja bajar”, advirtió a una amiga desde su WhatsApp, a quien además confió las placas del vehículo tipo Tsuru: 5799JFE.

El pasado domingo, su cuerpo fue localizado en la comunidad Detiña, a un costado del libramiento a Acambay, más de 70 kilómetros al norte de donde fue vista la última ocasión.

Desde el interior la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se mantiene atenta a las investigaciones, su madre Rosalinda Silvia se sumó telefónicamente a la protesta.

“Quisiéramos estar allí (en la marcha), no es un desaire… Lamento no poder estar con ustedes, estoy en la Fiscalía, para nosotros es importante que esto se esclarezca”, explica entre sollozos, mientras la vocecita de inquietud de su nieta de vez en vez también se cuela.

“Es una consternación pensar que mi hija no regresará con nosotros, no podemos asimilar que no volverá a mi casa”, admite.

Doña Rossy, como cariñosamente le llaman, explica que apoyará la inconformidad con la violencia de género, por su hija, “pero también por todas las mujeres a las que en este momento les ha pasado lo mismo que a mí”.

“Mi único consuelo es haber tenido el cuerpo de mi hija para poderlo enterrar; hay mamás que ni siquiera han tenido eso”, lamenta.

Doña Silvia además agradece el apoyo de quienes se solidarizaron en busca de justicia para “mi única hija, mi luz, mi alegría”, y exigió resultados en las indagatorias.

“Edomex feminicida”, “Vivas nos queremos”, “De camino a casa quiero ser libre, no valiente”, se lee en algunas pancartas de los inconformes, entre ellos integrantes de organizaciones civiles que reclamaron a la administración mexiquense garantías de seguridad para que madres, hijas, esposas y mujeres salgan a las calles sin miedo ni riesgos.

Sobre la avenida Juárez, con pintura roja dibujaron siluetas humanas y reclamaron con letras: “Ni una más”.

Frente a la Fiscalía, enlistaron a algunas de las víctimas: Rosalinda, Maribel (estudiante de enfermería en la Universidad Autónoma del Estado de México quien, un mes atrás, también fue localizada sin vida, después de abordar un taxi colectivo sobre la carretera Tenancingo-Tenango), Jessica, Valeria…

El fiscal Alejandro Gómez adelantó que el principal sospechoso del crimen es el padre de la bebé, por los antecedentes de violencia que Fanny padecía.

Toluca es uno de los 11 municipios en que el 31 de julio de 2015 fue decretada la Alerta por Violencia de Género, al decir de las ONG, sin resultados favorables.

Entre los municipios de mayor incidencia de ese ilícito se encuentran también Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco.