En accidentada visita al Congreso, “El Bronco” pide licencia por seis meses

MONTERREY (apro).– En una accidentada visita al Congreso de Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón presentó su solicitud de licencia para separarse del cargo por seis meses, a partir del 1 de enero, para concentrarse en la recolección de apoyos para su candidatura presidencial.

En el escrito propuso como suplente al secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, quien es su principal operador político. Pese a que los diputados locales pueden presentar una terna para el cargo vacante, no habrá tal, de acuerdo con fuentes consultadas.

Luego de su visita al Congreso estatal, el mandatario también conocido como El Bronco fue recriminado por personal de las escuelas Cendis, quienes lo llamaron “mentiroso” y le exigieron que pagara aguinaldos.

El gobernador, irritado, pidió a sus detractores que le permitieran hablar, pero al no encontrar respuesta se fue entre empujones de sus escoltas, quienes lo rodearon y le abrieron paso hasta que pudo salir a la calle Zaragoza y retirarse en una camioneta.

El precandidato sin partido a la Presidencia de la República llegó a las once horas a su cita con los diputados. Ante la presidenta de la Mesa Directiva, Karina Barrón, explicó sus razones de buscar la nominación, empresa que calificó de “gran sacrificio”.

Mencionó que solicita separarse de la gubernatura para cumplir con el primer requisito que le demanda la autoridad electoral, que es conseguir antes del 19 de febrero 866 mil firmas en por lo menos 17 estados.

“He tomado la decisión de ir a la adversidad y tratar de convencer a los mexicanos que podemos ser una opción para dirigir el país. Pero aún me faltan requisitos para cumplir y necesito su permiso. No he logrado todo el requisito.

“Creí que podía lograrlo al final del mes, pero hay el requisito del 1% en algunos estados que todavía no tengo. Lograrlo implica esfuerzo, sacrificio, tiempo y recursos”, expuso.

Suplente bajo la lupa

Entrevistado sobre la licencia solicitada por el gobernador, el legislador Samuel García, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, dijo que González Flores no será autónomo y seguirá bajo las órdenes de El Bronco.

“No habrá independencia, para nada. Ese es el detalle del interinato y la licencia temporal. Prácticamente dejas al segundo a bordo encargado del barco y en ese sentido, independencia del gobernador no va a tener. Y será tarea del Congreso que su trabajo no sea contaminado por lo electoral”, señaló.

Agregó que si Rodríguez Calderón hace efectiva su licencia a partir del 1 de enero, los legisladores deben estar sesionando en el Congreso para tomarle protesta al interino.

Los legisladores ampliarán al viernes el periodo de sesiones que iba a terminar hoy, para turnar la solicitud del gobernador en Comisiones y votar en el pleno su aprobación.