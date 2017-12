La ambición por la Presidencia de la República es como elegir entre Maluma y tu esposo: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un ensayo por justificar su fallida intención de ser el virtual candidato de la coalición Por México al Frente, Miguel Ángel Mancera comparó su ambición por la Presidencia de la República y su deber como jefe de gobierno, con la elección de una mujer entre el cantante de reguetón Maluma y su esposo.

“¿Qué pasa si de repente te dicen: ‘oye, mira, ese cuate güero, de ojo azul, alto’. Ahí lo ves, ¿no? el Maluma y todos estos. Y entonces, te dicen: ‘Oye, ¿te quieres ir para acá?’. Y tú imagínate en mi caso que te ponen ahí a una mujer muy guapa, ¿no? Pues eso puede ser la ambición de la Presidencia de la República”, dijo ante decenas de jóvenes de bachillerato que le aplaudían entre risas.

Y siguió su comparación: “Pero luego, ¿del otro lado qué tienes? Si eres mujer, te acuerdas y dices ‘oye no, pero mi viejo, digo, no es güero, pero cómo trabaja, bien chambeador. Y, pues no canta como el Maluma, pero también es cariñoso, ¿cómo no?, Cumplidor, siempre está bien ahí en la casa’”.

El símil que intentó hacer el mandatario local -en un discurso en tono dicharachero de 14 minutos- despertó más risas y aplausos entre los preparatorianos, vecinos y trabajadores de la delegación Gustavo A. Madero.

Ya encarrerado, remató: “Buen,o pues uno igual. Yo cuando volteo, digo ‘a ver, este es el cariño que le tienes a la Ciudad de México, ésta es la que te quiere también y donde te sientes con más arraigo. Entonces ¿con quién te quedas? Es ahí donde está el cariño’. Está la tentación, pero aquí es a donde pertenecemos y aquí es a donde nos quedamos”.

Según el exaspirante presidencial, esa fue la razón por la que decidió mantenerse en el puesto por el que fue votado hace seis años, en vez de seguir su intención de gobernar al país en el 2018.

El funcionario expuso lo anterior durante la entrega de un plantel de preparatoria en la colonia Ampliación Malacates de la mencionada demarcación, como parte del programa para atender estudiantes rechazados de instituciones de educación media superior.

El pasado 9 de diciembre, Miguel Ángel Mancera se desistió públicamente de competir por la candidatura presidencial de la coalición Por México al Frente, luego de las negociaciones hechas por los líderes nacionales del PRD, Alejandra Barrales; del PAN, Ricardo Anaya; y del MC, Dante Delgado.

Durante el anuncio, argumentó que se quedaría en el cargo para concluir las tareas de reconstrucción de la capital, luego del sismo del 19 de septiembre.