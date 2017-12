Jueza dicta un año de prisión preventiva a exsecretario particular de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Una jueza de control del penal de Pacho Viejo dictó un año de prisión preventiva a Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud en el gobierno de Javier Duarte.

Nemi Dib, detenido ayer en Atlixco, Puebla, está acusado de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal al adjudicar directamente un contrato irregular en la construcción de la Torre Pediátrica en Veracruz.

Tras una audiencia de más de seis horas, la jueza notificó al funcionario las medidas cautelares.

El también exsecretario particular de Duarte argumentó que no acudió a la audiencia fijada en el amparo 785/2017 pactada para el 16 de noviembre porque “un medio de comunicación dijo que sería detenido” y que no había pagado la fianza fijada en un millón de pesos porque “no tenía dinero”.

El detenido fue muy cercano colaborador en el gobierno de Duarte, fungió como director del DIF Estatal, secretario de Salud y Asistencia e integrante del Consejo Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).