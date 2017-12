Policías de Mecatlán, Veracruz presionaron a niña víctima de abuso sexual para casarse con su agresor: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó al alcalde de Mecatlán, Veracruz reconocer como víctima a una indígena menor de edad que sufrió abuso sexual y a quien policías municipales intentaron obligar a casarse con su agresor.

Según la CNDH, la víctima y su padre acudieron al ayuntamiento de Mecatlán para pedir ayuda a fin de ser trasladados a la Fiscalía Especializada de Papantla a presentar la denuncia penal respectiva, sin embargo, los policías municipales comisionados para apoyarlos los transportaron en una patrulla en la que también iban el presunto violador con su padre, el subagente municipal de Manantiales y dos policías municipales.

La joven relató que a la salida del poblado se desviaron a un campo deportivo donde estaba el abogado de su agresor, quien le explicó que venía a negociar.

El victimario rogó que no lo mandara a la cárcel de Papantla, porque lo matarían; le ofreció dinero y prometió comprarle un terreno. Los policías los retuvieron y presionaron para que no denunciaran al agresor e insistían que la ofendida se casara con él. Sin embargo, ella y su padre no aceptaron trato alguno.

En la Fiscalía Especializada de Papantla, el agresor no fue puesto a disposición; él y su padre nunca bajaron de la patrulla. Posteriormente supieron que el sujeto estaba libre en una comunidad vecina.

La Comisión Estatal acreditó violación a los derechos humanos de la joven y determinó “una indebida actuación en la integración de una investigación ministerial, omisión en la protección de la víctima e injerencias arbitrarias contra la integridad psíquica de la víctima”, pues los oficiales actuaron negligentemente al obstaculizar que el probable responsable compareciera ante la Fiscalía Especializada de Papantla y quedara libre.

Por ello emitió la Recomendación 19/2016, dirigida al fiscal general del estado y al presidente municipal de Mecatlán; el primero la aceptó y está en vías de cumplimiento, pero el segundo la rechazó, por lo que el padre de la joven interpuso recurso de impugnación que fue recibido por la CNDH bajo el número de expediente CNDH/2/2016/541/RI.

La CNDH confirma la Recomendación de su homóloga estatal y pide al ayuntamiento de Mecatlán reparar integralmente el daño a la joven, mediante atención médica, psicológica, social e indemnización correspondiente; inscribir a la agraviada y a su padre en el Registro Estatal de Víctimas para que accedan en lo conducente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado.

También implementar en favor de ambos las garantías de protección a su seguridad personal, en tanto se materializa y cumple la orden de aprehensión contra el presunto responsable; colaborar con la CNDH en la denuncia penal que realice contra los dos policías municipales y en la queja ante ese ayuntamiento contra el síndico municipal por las probables responsabilidades administrativas en que incurrió.

Además, capacitar a ambos policías en derechos de las víctimas o personas ofendidas, el respeto a su integridad personal y los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, realizar exhorto por escrito y de manera pública a AR1 y AR2 e incorporar copias de esta Recomendación en los expedientes laborales y personales de los policías responsables, como constancia de las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron, así como designar al servidor público que fungirá como enlace con la CNDH para dar seguimiento a esta Recomendación.