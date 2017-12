Testaferros de Javier Duarte continúan con el tráfico de tierras en Yucatán, denuncia el activista May Can

CAMPECHE, Camp. (apro).- El dirigente del desaparecido Movimiento Campesino Tierra y Libertad, Pedro Celestino May Can, denunció que pese a que el ejido de Lerma está bajo el escrutinio de las autoridades, presuntos testaferros del exgobernador veracruzano Javier Duarte, en complicidad con la directiva de la comisaría ejidal, continúan con el tráfico de tierras.

Explicó que el comisario y el tesorero de la comisaría ejidal, Pedro Chan Aké y Cruz Poot Sánchez, presuntos operadores de Miguel Velázquez Nieva, señalado como prestanombres de Duarte y de Antonino Almazán Arteaga, identificado como uno de los principales traficantes de tierras ejidales de la Península, dispusieron la cesión de derechos de Xpicop, una de las microrregiones en la Península de Yucatán donde está documentada la iridiscencia marina y el último tramo de playa que le queda al ejido de Lerma.

De acuerdo con May Can, la comisaría ejidal pretendía consumar la cesión de derechos de Xpicop en la asamblea del pasado domingo 17 a un israelita identificado como Shalom Sagiv, mediante una operación irregular similar a la que se realizó en el caso de los presuntos prestanombres de Javier Duarte.

Aunque la maniobra se frustró porque no hubo quórum, dijo, se reprogramó para la asamblea del 14 de enero.

El activista resaltó que esa playa de media hectárea, cuyo valor comercial estimó en aproximadamente 20 millones de pesos, será cedida al israelita en 800 mil pesos, que serán repartidos entre los poco más de 120 ejidatarios del padrón, y un pavo para cada uno.

De igual manera, comentó que por su condición de extranjero Shalom Sagiv no puede ser reconocido como ejidatario. Y su esposa mexicana, cuyo nombre dijo desconocer, será su prestanombres, agregó.

Es decir que, tal como se hizo en el caso de los prestanombres de Javier Duarte, la esposa de Shalom Sagiv será reconocida primero como ejidataria, para que una vez obtenido ese estatus pueda parcelar y privatizar la tierra.

Al parecer, agregó, en ese sitio se pretende desarrollar un ambicioso proyecto acuícola.

Según el líder social, Isidro de la Cruz Poot Sanchez y Pedro Chan Aké, tesorero y comisario del ejido, respectivamente, operan para Miguel Velázquez Nieva, y eso lo confirma el hecho de que la asamblea estuvo encabezada por Roger Escalante y Concepción de la Cruz Paz, ambos extrabajadores de la Procuraduría Agraria y operadores de Antonino Almazán Arteaga, trabajadores de Javier Duarte de Ochoa.

“El día 30 del mes de noviembre me apersono a pedir la conciliación y me dijo el delegado de la Procuraduría Agraria que ellos no iban a asistir porque no estaban invitados, que desconocían si había venta de tierras y con lo que está pasando en Lerma no quieren meterse, y que no iban a estar en la asamblea, pero lo que yo les pedí es que asesoren bien a la gente, que no se violente el derecho de los ciudadanos, que se haga un avalúo (por parte) de un banco para que se venda a un precio justo y que no sean despojados”, precisó.

Asimismo, denunció que en la convocatoria emitida para la asamblea se advirtió por escrito a los ejidatarios que no podían inconformarse legalmente de lo que resultara de esa reunión, “lo cual es una ilegalidad, porque a nadie se le puede quitar el derecho a defenderse legalmente y menos contra un despojo”.

También reprochó la inacción de la Procuraduría General de la República (PGR), que “no ha hecho nada y por eso continúan los despojos”.

Denunció que ha recibido intentos de soborno y amenazas, ahora por oponerse al despojo de Xpicop, y dijo que está en la indefensión porque no puede acudir a denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pues al inicio de la presente administración estatal –subrayó– fue recluido en la cárcel por su resistencia al Country Club de la familia Mouriño.