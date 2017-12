Tras 25 años de militancia, el senador Fernando Mayans renuncia al PRD y se suma a campaña de AMLO

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El senador Fernando Mayans Canabal renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se sumó a Morena para apoyar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y del precandidato a la gubernatura, Adán Augusto López Hernández.

La dimisión del doctor Mayans Canabal llegar tras desconocer, por “falsa”, la encuesta del PRD para seleccionar candidato a la gubernatura, en la que él participó y salió como ganador el alcalde del municipio de Centro, cabecera de esta capital, Gerardo Gaudiano Rovirosa, quien dejará el cargo el 31 de diciembre.

Acusó que Gaudiano fue impuesto por “dedazo” por la cúpula del PRD, mediante “una simulación que resultó obvia y que de paso insulta a todos los verdaderos perredistas”.

“De todos es sabido mi amistad con Andrés Manuel, sin embargo, me uno a las filas de Morena no por esto sino porque en este partido se me garantiza un ambiente democrático y comprometido con las verdaderas causas sociales, pilares olvidados por la cúpula del PRD”, manifestó Mayans Canabal.

“Me voy y me llevo conmigo más de 25 años de lucha social, de recuerdos entrañables y de trabajo honrado y coherente, mi ideología ha sido y será democrática, no de dedazo”, añadió.

Revelo que ayer Andrés Manuel López Obrador lo invitó a comer “caldo de róbalo” en el municipio de Paraíso, donde charlaron y decidió sumarse al proyecto presidencial de su paisano porque no se veía “alzándole la mano” al precandidato de la coalición PRD-PAN-MC, Ricardo Anaya.

El pasado 22 de diciembre, tras dar a conocer la dirigencia nacional del PRD que el alcalde Gaudiano Rovirosa había ganado la encuesta para seleccionar candidato a la gubernatura, el senador Fernando Mayans y el diputado local Juan Manuel Fócil se inconformaron.

A través de su cuenta de Twitter, Mayans Canabal tachó de decepción y “dedazo” la candidatura de Gaudiano.

“Paisanos qué decepción el día de hoy, nos reúnen para mostrarnos una encuesta más falsa que un billete de tres pesos, que por supuesto NO avalamos”, escribió y compartió una mandada hacer por él en la que en tres apartados –opinión, confianza y voto–, superaba a Gaudiano, quien sólo lo superaba como el más conocido.

Luego, Mayans Canabal regresó al Senado, del que se había separado el 14 de diciembre, porque, denunció, su suplente Mario Enrique Morales Romero le salió “puque” y pretendía sumarse a la bancada del PT y apoyar a López Obrador.

El diputado Juan Manuel Fócil, otro aspirante, tampoco avaló la encuesta del PRD porque la empresa que la realizó (SIMO Consulting), argumentó en un posicionamiento, “es desconocida, no confiable y sus resultados diferentes a otros sondeos que tenemos !! Por lo que no comparto ni acepto los resultados”.

El coordinador de los diputados perredistas y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, José Antonio de la Vega Asmitia, que también aspiraba a la gubernatura, desde esa fecha no fija postura porque, según trasciende entre sus seguidores, se encuentra también inconforme con la “imposición” de Gaudiano Rovirosa.

El alcalde de Centro, que a partir del 1 de enero será sustituido por la regidora Casilda Ruiz Agustín, sólo ha tenido el respaldo del extitular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (Sdet), David Gustavo Rodríguez Rosario, y del director del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab), Jaime Mier y Terán, que también participaron en el proceso interno.

Dedazo también en el PRI y avasallamiento en Morena

La inconformidad por la selección de candidatos a la gubernatura no sólo afecta al PRD, también al PRI y Morena.

La priista Ady García López acusó al CEN de su partido de imponer mediante “dedazo” a la diputada federal Georgina Trujillo Zentella como precandidata única del tricolor para la gubernatura.

“Es lamentable que haya sido por dedazo como siempre desde el CEN del PRI. No fue una decisión local y en un momento tan crítico para el PRI, sin contar con nadie, o casi nadie, porque solamente fueron dos los que avalaron la designación”, reprochó.

García López, exdiputada federal y exvocera del gobierno de Roberto Madrazo, aspiraba a la candidatura y anunció que en los próximos días hará un “importante” pronunciamiento sobre el proceso interno de su partido.

Por su lado, el precandidato del Partido del Trabajo (PT) al gobierno del estado, Humberto de los Santos Bertruy, acusó imposición y avasallamiento de parte de Morena por la designación de Adán Augusto López Hernández.

Reprochó que Morena se haya negado someter a encuesta quién era el mejor posicionado para abanderar la candidatura de la coalición Juntos Haremos Historia, en la que participa también el Partido Encuentro Social (PES).

Dijo que la dirigencia nacional de Morena y su representante en Tabasco, el exgobernador de Baja California Sur, Leonel Cota, no han entendido que solo no se gana y que se requiere de la fuerza de otros partidos.

“No están entendiendo que no se puede avasallar a nadie en la democracia, no se trata nada más que una parte dé y la otra ceda porque entonces no es negociación, es imposición”, acusó el también exalcalde del municipio de Centro.

Dijo confiar en que dentro de los dos meses que faltan para registrar candidatos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) se pueda llegar a un acuerdo para medir quién es el mejor posicionado del PT y Morena para la gubernatura.

Reconoció que Andrés Manuel López Obrador apoya a Adán Augusto y advirtió que si no hay método de medición, la dirigencia de Morena será responsable de la derrota en Tabasco.

“Quienes se encaprichan en no usar los mejores métodos para elegir candidatos serán los responsables de una derrota en el futuro, no culpen a nadie más”, sentenció.