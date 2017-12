Conciertos en Canal 22 para despedir el 2017

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Para festejar el año nuevo, el Canal 22 presenta una serie de conciertos en los que se hace un recorrido por diferentes lugares del mundo a través de sus compositores: este sábado a las 16 horas inicia con la transmisión de Turandot desde el Palacio de Bellas Artes, uno de los trabajos más reconocidos del compositor italiano Giacomo Puccini, bajo la dirección musical de Enrique Patrón de Rueda. Luego, a las 21 horas, el Concierto de Año Nuevo en Viena con una recopilación de temas de la familia Strauss, bajo la batuta de los reconocidos directores de orquesta Willi Boskovsky, Mariss Jansons, Carlos Kleiber, Lorin Maazel, Riccardo Muti, Zubin Mehta y Seiji Ozawa, acompañados de la Orquesta Filarmónica de Viena. Esto, seguido del recital a las 23 horas en vivo desde la Ópera Semper por el aclamado director alemán Christian Thielemann, quien conduce a la Orquesta Estatal Sajona de Dresde. Y el domingo 31 un concierto muy mexicano con La Sonora Dinamita a la medianoche, con temas del material discográfico más reciente de la agrupación, que además interpretará los éxitos “Macumba”, “Escándalo”, “Que nadie sepa mi sufrir” y “Oye”.

La OFCM por Radio Educación

Dentro del ciclo de conciertos especiales de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México que presenta Radio Educación, se transmitirá este domingo 31 de diciembre, de las 12 a las 14 horas, el de Mono Blanco, considerado el grupo de son jarocho más importante de México. Se ha presentado en diversos espacios, entre ellos el Festival Internacional Cervantino, el Queen Elizabeth Hall, el Conservatorio Nacional de las Músicas Tradicionales de China, y el Lincoln Center for the Performing Arts de Nueva York. Participa el cuarteto de saxofones Anacrúsax, y dirige a la Orquesta el maestro y compositor Arturo Márquez. Radio Educación, 1060 A.M.

“El implacable”, película estadunidense

Se estrena este largometraje, dirigido por el genio del género de acción, Martin Campbell (Casino Royale, James Bond, Goldeneye), y protagonizada por los actores Jackie Chan y Pierce Brosnan. Se relata la vida de un humilde dueño de un restaurante londinense, Quan (Jackie Chan), cuyo pasado emerge en una revancha llena de venganza al perder a su hija adolescente en un acto de terrorismo con motivaciones políticas. A causa de esta tragedia, acude a la ayuda del diputado irlandés, Liam Hennessy (Pierce Brosnan), un político que Quan cree que tiene información sobre los responsables del atentado. Así comienza un juego del gato y el ratón entre Quan y Hennessy, quienes deben confrontar su pasado mientras intentan identificar a los asesinos. La película está basada en The Chinaman, novela escrita en 1992 por Stephen Leather, y fue adaptada por el guionista David Marconi (Enemy of the State, Live Free or Die Hard), quien le dio a la historia un tinte más actual. Se estrena en todos los cines.

Visita virtual a San Ildefonso

Si quiere aprovechar los días de asueto pero no salir de casa por aquello de las desveladas, disfrute de la visita virtual al Antiguo Colegio de San Ildefonso, el lugar que al ser sede de la Escuela Nacional Preparatoria vio pasar por sus muros a personajes como Octavio Paz o Carlos Fuentes. Podrá admirar su arquitectura construida para ser el colegio jesuita, y su vasto y rico acervo mural que muestra las obras cuna del muralismo mexicano, entre ellas La Creación de Diego Rivera; Basura social y Cortés y la Malinche de José Clemente Orozco. La página está disponible en http://www.sanildefonso.org.mx/museo-digital/index.php

“Mayas, el lenguaje de la belleza”

Hasta el último día de enero del incipiente 2018 permanecerá la exhibición Mayas, el lenguaje de la belleza. Miradas cruzadas, en el Museo Nacional de Antropología (MNH). Conformada por más de 330 piezas con las cuales se busca destacar como elemento central de la plástica maya el cuerpo, la muestra llegó al recinto de Chapultepec en agosto pasado, luego de haber itinerado por distintos países como China y Alemania. Y reúne el resultado de investigaciones de arqueólogos, antropólogos físicos, etno-historiadores e historiadores del arte, todos especialistas en la cultura maya. La exposición podrá visitarse hasta el próximo domingo 28 de enero, de martes a domingo, de 9:00 a 19:00 horas, en la Sala de Temporales del MNA ubicado en Paseo de la Reforma y Gandhi.

La tradición de los Nacimientos

En el Museo Nacional de Culturas Populares se presenta una hermosa exposición de Nacimientos provenientes de la colección de Celia Chávez García Terrés, quien a lo largo de 30 años reunió aproximadamente 220 nacimientos, bajo una mirada exquisita resultado de sus viajes por diferentes regiones del país. La colección que se presenta en el recinto es sin duda una oportunidad única de ver el trabajo de 46 grupos artesanales, 10 de ellos provenientes de pueblos indígenas y 16 estados del país. Los materiales con los que se hicieron van desde piedra, conchas marinas, barro, paja, flores, papel a madera. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 8 de febrero en el Museo Nacional de Culturas Populares ubicado en la calle de Hidalgo 289, en el Centro Histórico de Coyoacán.

Librerías del FCE el 31 de diciembre

Para todos aquellos que busquen obsequiar o auto-obsequiarse un libro en estas fechas, el Fondo de Cultura Económica (FCE) dio a conocer el horario de atención de sus librerías, tome nota pues este 31 de diciembre: las librerías Daniel Cosío Villegas, Juan José Arreola y Octavio Paz brindarán servicio de 9 a 19:30 horas; la Rosario Castellanos y Elsa Cecilia Frost de 10 a 14 horas; la José Luis Martínez de 9:30 a 14 horas; la Carlos Monsiváis de 10 a 20 horas. Ninguna de las anteriores abrirán el 1 de enero. En casos como las librerías de IPN y Víctor L. Urquídi, permanecen cerradas hasta el 8 de enero, y la librería Elena Poniatowska hasta el lo. Tome sus precauciones.

México es Cultura

Actividades para toda la familia las puede encontrar en la página electrónica www.mexicoescultura.com de la Secretaría de Cultura, donde hay información completa sobre exposiciones en museos, recintos o centros, así como funciones de diversas ramas de las artes clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… La consulta es libre o bien en el número telefónico 01800CULTURA.

Museos con visitas interactivas

El Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de los Museos Interactivos del INBA le permita recorrer de manera digital todos los murales del recinto de mármol hasta con zoom de hasta diez centímetros de distancia real a través de 3D y tecnología de 360°. Así, puede recorrer palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx Otros tres recintos con esta modalidad son: www.museocasadecarranza.gob.mx

www.museoculturaspopulares.gob.mx y

www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx

Actividades de la Secretaría de Cultura de la CDMX

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México tras el periodo de paro de programación tras el sismo del 19 de septiembre visite la siguiente la página: www.cultura.cdmx.gob.mx/