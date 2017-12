Periodista denuncia agresión de policías en la colonia Escandón (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina atendió la denuncia del periodista Rodolfo Montes, quien acusó que elementos policiacos que realizaban un operativo afuera de un banco en la colonia Escandón lo golpearon y detuvieron.

Según la versión del periodista, que hizo pública en redes sociales, policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lo detuvieron cuando grababa un operativo, lo llevaron esposado en la cajuela de una patrulla ante un juez y, posteriormente, fue liberado porque no había delito qué perseguir.



Al grabar como periodista, un operativo afuera de un banco, estos polis de @SSP_CDMX me detuvieron, me golpearon y me llevaron en la cajuela de una patrulla esposado, ante un juez. No había delito, así que fui liberado. Ojo @hiramalmeidae y @CDHDF Una más contra periodistas. pic.twitter.com/Zjcamo68OU

— rodolfo montes (@NegroMontesMX) 30 de diciembre de 2017