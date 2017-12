El 2017, un año muy internacional para la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acrecentó su presencia internacional en 2017: firmó doce convenios con pares extranjeras y exportó mil 532 académicos y tres mil 632 alumnos para estancias académicas y de investigación.

Y no es todo: la Universidad recibió mil 892 académicos y seis mil 935 estudiantes extranjeros en sus instalaciones.

Entre las casas de estudios con las que la UNAM hizo convenios están: la Universidad Pierre y Marie Curie para impartir la maestría internacional en Ciencias de la Visión; con la Universidad de Alberta, Canadá, para formar profesionistas de alta calidad en el sector energético, así como un acuerdo trilateral con la Universidad Ben-Gurión del Néguev (BGU) en Beerseba, Israel, y la Universidad de Arizona (UA), Tucson.





Además, 11 universidades de Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, China y los Países Bajos han abierto oficinas de representación en Ciudad Universitaria.

En un comunicado, la UNAM dio cuenta que este año fueron inauguradas las oficinas de la Universidad de Beijing, China, y de la Universidad de Texas, en Austin.



Otro logro internacional que destaca la UNAM es que junto con el Instituto Cervantes de España y la Universidad de Buenos Aires, aplicaron el Examen del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE).

Tres sedes de esta casa de estudios se certificaron ya como espacios de aplicación de ese examen en el mundo: la UNAM-China (Centro de Estudios Mexicanos) en Beijing, la de San José de Costa Rica y la de Gatineau, Canadá.



La UNAM recabó este años 115 galardones internacionales, entre los que destacan el doctorado honoris causa que otorgó la Universidad de Sevilla al investigador emérito Miguel León-Portilla; de manera inédita, autoridades de esa casa de estudios viajaron a la UNAM para investir al historiador más transcendente de este país.



Jorge Flores Valdés fue el primero en recibir la medalla de la International Union of Pure and Applied Physics; Ana Buquet Corleto, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, recibió el Premio EMULIES 2017; Michel E. Hendrickx Reners, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, fue reconocido con The Crustacean Society Excellence in Research Award 2016, entre otros.



Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, integrante del IIJ, fue elegido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. José Sarukhán, exrector y actual director de la CONABIO, recibió el Premio Tyler por Logro Ambiental 2017, conferido por la Fundación Tyler de la Universidad del Sur de California, y el doctorado honoris causa por la Yerevan State University de Armenia.



Además, investigadores de la UNAM participaron durante el año en diversos proyectos e iniciativas científicas de gran relevancia mundial, como el Consorcio de Investigación del Golfo de México; el International Ocean Discovery Program; el Consorcio Nacional de Investigación en Medicina Traslacional e Innovación y los proyectos eFLOWER y Deca-Degree Optical Transient Imager.



Los estudiantes de la UNAM tuvieron un año destacado: Cristóbal Miguel García Jaimes fue seleccionado por el Comité Internacional de Estudiantes de la Universidad St. Gallen, como uno de los 200 líderes del mañana a escala mundial.



Alumnos de la Facultad de Ingeniería viajaron a Australia seleccionados para la Internacional Space University, y a la University of South Australia para la estancia Southern Hemisphere Space Studies Program.

Estudiantes de la misma entidad obtuvieron el primer lugar en la Copa Norteamericana de Ingeniería Petrolera (Petrobowl 2017) al superar a 24 instituciones de educación superior de EU y Canadá.



Seis alumnos de diversas licenciaturas recibieron la beca ExxonMobil México para la Investigación, al tiempo que Yair Piña López, de la Facultad de Ciencias, viajó al desierto de Utah, en Estados Unidos, a la Mars Desert Research Station, en donde participó en simulaciones inmersivas en Marte.



Carlos Salicrup, de la Facultad de Medicina; Danton Bazaldua y Juan Carlos Mariscal, ambos de la Facultad de Ingeniería, y Yair Piña, participaron en la Poland Mars Analogue Simulation 2017. También, el equipo representativo de la Universidad, “Can Sat Siqueiros”, asistió a la CanSat Competition, en Texas, Estados Unidos.



María Regina Apodaca, estudiante de la Facultad de Ciencias, desarrolló en un centro de la NASA un modelo a escala de un helicóptero que volará en Marte.