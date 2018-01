Buscaré a Peña para frenar todos sus afanes privatizadores: AMLO

HUNUCMÁ, Yuc. (proceso.com.mx).- Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la presidencia de la república por la coalición Juntos Haremos Historia, sostuvo que en julio próximo, cuando gane los comicios, buscará a Enrique Peña Nieto para frenar “todos sus afanes privatizadores”.

López Obrador cerró el año con una gira por Yucatán, donde encabezó mítines en diversos municipios en los que dio el espaldarazo al diputado federal Rogerio Castro Vázquez como precandidato de la coalición Morena-PT-PES al gobierno del estado.



Inició sus actividades esta mañana en la playa de Sisal, donde grabó un video con su mensaje de fin de año, en el que advirtió que no permitirá que prospere la “insensata” intención del gobierno federal de privatizar las costas de Yucatán y Quintana Roo para proyectos petroleros.



En su mensaje, dijo que el gobierno democrático que encabezará no permitirá que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares nacionales o extranjeros, como es el caso de las playas y las costas de Yucatán y Quintana Roo, donde buena parte de la población se sostiene del turismo o de la pesca.“No es posible tanta insensatez, que se llegue a tanta irresponsabilidad sólo por la ambición del dinero; que no les importe el medio ambiente, el bienestar del pueblo de México y que pongan por delante los negocios, como si no fuera importante la ecología, cuidar el ambiente”, destacó.Acusó que “los insensatos, los corruptos, quieren concesionar toda la costa de la Península de Yucatán, que incluye a los estados de Yucatán y de Quintana Roo, quieren privatizar cuatro mil 500 kilómetros cuadrados para la explotación petrolera”.

Refirió que Yucatán y Quintana Roo han podido desarrollarse en los últimos tiempos gracias al turismo.

“En Quintana Roo ha habido una tasa de crecimiento anual del seis por ciento en los últimos 30 años, mientras en el país, la tasa del crecimiento es del dos por ciento”, dijo.

Añadió que “gracias a la actividad turística, se apoyó mucho Quintana Roo y Yucatán, hay muchas personas que vienen de otros estados, porque aquí hay empleo”, pero “ahora que están con la piñata, entregando bloques para la explotación petrolera, ya incluyeron entregar las costas de Yucatán y Quintana Roo, pero eso no se va a permitir”.



En los mítines, López Obrador enfatizó en su discurso el tema de la corrupción política, que dijo, es el principal problema de México y resaltó que según el Banco Mundial, los políticos mexicanos se roban el 20 por ciento del presupuesto anual del país, es decir, un billón de pesos.



En ese sentido, señaló que el PRI y el PAN son los mismo y la alternancia es un gatopardismo, por lo que consideró que lo que urge a México es “una verdadera transformación pacífica, un cambio de régimen”.

“Cuando se les va cayendo el PRI, levantan al PAN y cuando se le acaba la levadura al PAN vuelven a levantar al PRI, pero no hay cambio de verdad, sigue la misma corrupción; por eso luchamos por un cambio verdadero, un cambio de régimen, han tratado de convencerlos de que no se puede, pero sí se puede”, sostuvo.

“Si logramos desterrar la corrupción vamos a lograr el renacimiento de México, porque ese es el principal problema del país; nada daña tanto como la corrupción política”, dijo.

Asimismo, pidió el apoyo en las urnas para Castro Vázquez en la contienda por la gubernatura, y sobre él destacó que fue el único legislador federal yucateco que votó en contra de los gasolinazos y de las “mal llamadas reformas estructurales”.