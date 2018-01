El rap de Jovanotti celebra a la Vida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Para los romanos de hoy, el retorno de su paisano Jovanotti significa una vuelta a sus raíces raperas y de funk melodioso que lo hicieron famoso en tierras de la bota itálica, allá por 1996, con el video bastante adictivo de la canción Serenata Rap, cuyo dueto con Luciano Pavarotti (1935-2007), en la Módena natal del gran tenor, trascendió fronteras.

Lorenzo Cherubini, el Querubín romano nacido el 27 de septiembre de 1966 (y quien cambió su nombre adolescente para convertirse en el “jovenazo” Jovanotti, que se pronuncia “Yovanót-ti”), presentó en diciembre pasado su nuevo álbum con el fenomenal video Oh, Vita!, mismo que, de acuerdo al pensamiento positivo del rapero y en colaboración con el desaparecido boloñés Lucio Dalla (1943-2012) y Pat Simmons, es una alabanza ineludible a la maravilla gloriosa de existir.

¿Cómo puedo yo

no celebrarte, Vida?

¡Oh, Vida! ¡Oh, Vida!

La primera estrofa del rap Oh, Vita! podemos traducirla libremente así:

Aquí no es el Mississipi [1]

ni tampoco Atlanta, [2]

pero no sé qué cosa hay

adentro de mi piel blanca,

que a los 14 años me hizo sentir como

nacido en Hollis, Queens. [3]

Aunque bajo un nombre falso

tengo un pasaporte italiano,

y un corazón mediterráneo

Working Class Hero. [4]

Con un amor espontáneo

por la cuba llena

y por la mujer borracha,

la base aeroespacial del centro de Aracataca,

Gabo Márquez [5], Valentino Rossi [6] y Happy Days,

Diego Velásquez, Saturday Night Fever [7], Walk This Way. [8]

Y cuando escucho el clamor en la floresta

y la música mía, está ahí tu fiesta.

(coro)

Come posso io

Non celebrarti vita?

Oh Vita! Oh Vita!

Sólo para refrescar la memoria de quienes recuerden vagamente al carismático de a libra Jovanotti, mencionaremos que participó en la grabación en pro del levantamiento zapatista de Chiapas y del Subcomandante Marcos a finales del siglo pasado.

Considerado pionero del rap y el hip hop en su país, y uno de los músicos más destacados de su generación, calificó su participación en el segundo concierto Paz Sin Fronteras 2009 como una experiencia “única e inolvidable”, manifestando su respeto y admiración por Cuba. En 2013 vino al Vive Latino.

Celebración amigable y vital del letrado romano Jova, quien posee tres libros publicados (el último, Sbam!). Las 14 rolas del nuevo álbum están en Spotify, y sobre la lírica final de “Oh, Vita!”, leamos en su macarrónico original:

Bum bum bum bum,

ritmo della Vita,

la barzelletta di una natura addomesticata.

Ah beh sì beh vacci a credere te

che è tutto sempre relativo come piace a me,

Non sono qui per il gusto, per la recompensa,

Ma per tuffarmi da uno scoglio dentro all’esistenza.

Sono un migrante, sono un cantate,

Un panettiere a Damasco, una stella distante,

Un pianoforte scordato dentro una sagrestia!

L’avanguardia di guardia davanti alla retrovia

nel tempo della paura, aspetto la fioritura,

e se è una femmina si chiamerà: Futura!, Futura!…

Oh, Vita! Oh, Vita!

NOTAS:

[1] Elvis Presley, uno de los ídolos de Jovanotti, nació en Memphis.

[2] En 2009, el diario The New York Times llamó a Atlanta “el centro de gravedad del hip hop”, y esa ciudad estadunidense ha sido el hogar de muchos músicos famosos de soul, Rythm’n’Blues y rap.

[3] Hollis es un vecindario de clase media al sureste de Nueva York, con habitantes negros, hispanos e indígenas.

[4] “Héroe de la clase obrera”, rola de John Lennon.

[5] El Nobel Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927.

[6] Valentino Rossi es un piloto de motociclismo italiano, ganador de nueve títulos mundiales en las tres categorías: 125cc, 250cc y heptacampeón de la categoría reina de la Moto GP.

[7] Película Fiebre de sábado por la noche, de 1977, dirigida por John Badham y protagonizada por John Travolta.

[8] Canción de Aerosmith.