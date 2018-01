Martha Reyes: soporta tragedia del 19-S, pero no el impacto por violencia en mitin de Morena en Coyoacán  

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace apenas tres meses y medio, Martha Patricia Reyes sufrió uno de los golpes más terribles de su vida, cuando entre los escombros del edificio 1C del Multifamiliar Tlalpan encontró los cuerpos de sus dos nietos la tarde del pasado 19 de septiembre.

Con sus propias manos, la mujer de 55 años, quitó piedras, muebles, tierra y todo lo que pudo hasta encontrar a Julián Andrés y Jimena, de 11 y seis años, respectivamente. Estaban abrazados. Aquel día no fueron a la escuela. Murieron al derrumbarse el edificio en el que su abuela vivió los últimos 30 años de su vida.

Desde entonces, Martha Patricia manifestó problemas de presión arterial, aunque no fueron obstáculo para incorporarse a la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar y exigir al gobierno capitalino la realización de peritajes estructurales para establecer las causas del derrumbe y asignar responsabilidades, así como asumir las tareas de reconstrucción de la ciudad tras el sismo.

La tarde del pasado miércoles 3 de enero, acudió a apoyar a Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la jefatura de gobierno, en el mitin programado en la colonia Villa Quietud. Militantes de ese partido la llamaban “compañera”.

Alrededor de las 16:30 horas, Martha Patricia se vio en medio de la violencia que presuntamente iniciaron trabajadores de la delegación Coyoacán y personas identificadas con el PRD y, en particular, con el exdelegado y diputado local Mauricio Toledo, cuya administración ella repudiaba.

Huevos y jitomates podridos, sillas, palos y piedras iban y venían por el aire. En la trifulca, el periodista de La Jornada, Ángel Bolaños, resultó herido y fue trasladado al hospital.

Por la impresión, la mujer perdió el conocimiento de manera súbita. Minutos después de la trifulca, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) la auxiliaron.

Según una tarjeta informativa de la Secretaría de Salud del gobierno capitalino (Sedesa) emitida este viernes, en el trayecto al Hospital Enrique Cabrera, en la delegación Álvaro Obregón, “la paciente fue diagnosticada con alta presión arterial de 210/100, misma que no disminuyó pese a la atención médica en el nosocomio referido”.

La dependencia informó que, en el reporte médico de ingreso, “la mujer no presentaba golpes ni traumatismos de ningún tipo y no daba respuesta a estímulos, ni tenía reflejos oculares, lo que la ubicaba como una paciente con gran deterioro neurológico”. Para entonces ya presentaba problemas para respirar.

Al realizarse una tomografía de cráneo, los médicos le hallaron una “hemorragia subaracnoidea en territorio de la arteria cerebral media derecha, así como un edema cerebral severo”. Por la gravedad, los doctores ordenaron su traslado al Hospital General Balbuena para su valoración por neurocirugía.

Durante el jueves y parte del viernes, Martha Patricia continuó con hipertensión arterial alta, con niveles de 150/100. Los doctores determinaron que estaba fuera de tratamiento quirúrgico y que tenía “deterioro neurológico grave e irreversible”. En pocas palabras, muerte cerebral.

Según la Sedesa, a las 14:47 horas tuvo un paro cardiaco que ya no resistió.

Las acusaciones

Desde el miércoles en la noche, en las redes sociales militantes de Morena difundieron mensajes sobre la hospitalización de Martha Patricia. En ellos aseguraban que la mujer había sido fuertemente golpeada en el mitin del partido en Coyoacán.

Ayer, el líder de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa (ALDF), César Cravioto, presentó ante la PGJ-CDMX dos denuncias penales por intento de homicidio, lesiones graves y los actos de violencia en Coyoacán.

Este viernes, un par de horas antes del deceso de Martha Patricia, el procurador general de Justicia, Edmundo Garrido, aseguró que no había ninguna denuncia formal en la dependencia por supuestas agresiones.

“Al parecer es un tema de un padecimiento de presión alta y eso provocó un problema en el cerebro… No tenemos notificación porque no es un hecho violento. O sea, es un tema de un padecimiento natural”, dijo en entrevista con la prensa.

Horas después, la misma dependencia informó que no recibió notificación médico legal sobre el particular. Dijo que, al ingreso al hospital, la Sedesa informó que la paciente “no presentaba lesión alguna provocada por factores externos que le hubiere ocasionado la muerte. Por tal motivo, el hospital no dio aviso a la representación social, ya que identificó el deceso como un caso clínico de muerte natural”.

Pasadas las 16:00 horas, la noticia de la muerte de Martha Patricia llegó a las redes sociales y, con ella, los reclamos y las acusaciones.

El senador Alejandro Encinas, colaborador de Morena, escribió en su cuenta de Twitter: “La compañera Marta Patricia del multifamiliar tlalpan, donde perdió a sus dos nietos por el sismo; participaba en el mitin de Coyoacán en el que los provocadores de @mauriciotoledog aventaron cohetones que la mandaron al hospital, hace unos minutos perdió la vida”.

Desde sus cuentas de Facebook, otros militantes morenistas achacaron la muerte de la mujer al PRD y al diputado local Mauricio Toledo por “propiciar los actos de violencia” y al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, por “tolerar el clima de violencia”.

En la cuenta de Facebook de “Naye Flo”, identificada como hija de Martha, aparecieron varios mensajes: “Mi mamá no fue golpeada dejen de inventar” y “Por favor respeten a Martha Reyes no fue golpeada, murió a causa de hipertensión”.

Por su parte, la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan lamentó el fallecimiento de Martha Patricia Reyes: “Condenamos que un acto de violencia haya derivado en el deceso de nuestra vecina, no tuvo que haberse dado”, aseguró en un comunicado.

“Extendemos toda nuestra solidaridad para con la familia y hacemos del conocimiento que por el momento no van a emitir ninguna declaración a medios de comunicación”, agregaron.

Consultados por Apro, integrantes de familias damnificadas agrupadas en la Asamblea señalaron que los actos de violencia ocurridos en los dos mítines políticos de Sheinbaum en Coyoacán “no tenían por qué haberse dado”.