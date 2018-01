Grandes Ligas impide que empleados de LMB funjan al mismo tiempo como “scouts”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oficina del Comisionado de las Grandes Ligas (MLB) determinó que los 30 clubes afiliados no podrán tener scouts que al mismo tiempo se desempeñen como empleados en los 16 equipos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

La disposición pretende erradicar “el claro conflicto de interés” en el que incurren los scouts al ser quienes venden (desde un equipo de LMB) y al mismo tiempo compran (a un equipo de MLB) a los peloteros que son desarrollados en México.

A través de un memorándum que el Comisionado envió el pasado 5 de enero, los presidentes, gerentes, jefes de scouts y personal involucrado en este tipo de transacciones fueron informados de que, a partir del 1 de marzo, quien contrate o trabaje con scouts que se encuentren en esta situación serán sancionados porque violan las reglas de la MLB, pues en el pasado “han tenido una conducta reprobable”.

En entrevista con Apro, el presidente de la LMB, Javier Salinas, explicó que la decisión tomada por la MLB es la respuesta a una petición que él hizo el pasado 11 de diciembre durante las Reuniones Invernales en Orlando.

El directivo dijo que en una reunión en la cual estuvieron presentes Dan Halem, abogado general; Jorge Pérez, vicepresidente para Latinoamérica; Kim Ng, vicepresidenta de Operaciones de Beisbol, y Joel Araujo, gerente de Desarrollo de Talento Internacional, les pidió que entregaran la lista oficial de los scouts autorizados por la MLB para trabajar en México.

En los showcase y tryouts que se realizan en México llegan decenas de personas que se presentan -sin demostrar que lo son- como scouts de los clubes de Grandes Ligas y, lo más grave, es que algunos de ellos fungen también como gerentes deportivos o tienen posiciones ejecutivas en los equipos de LMB.

“Le dijimos a MLB que queremos prohibir que ejecutivos de la LMB participen como scouts porque hay un conflicto de interés. MLB vio esto con buenos ojos. Esos scouts no solo no podrán trabajar para equipos de la LMB, sino para cualquier Liga del mundo”, señaló.

–¿A los dirigentes de Grandes Ligas les sorprendió esta petición?

–No, dijeron que tenemos razón, que deberíamos tomar medidas para ser más transparentes. MLB está reconociendo que la transparencia tiene que ser de ambas partes. La LMB merece respeto y debemos ser profesionales. No se puede trabajar para ambas partes en dos temas que están tan conectados, no puedes trabajar comprando y vendiendo jugadores al mismo tiempo porque no hay claridad cuando se es juez y parte. Si seguimos permitiendo esto, se presta a cualquier situación poco clara.

Si el gerente deportivo de un equipo de LMB es simultáneamente scout de un equipo de MLB eso implica que su prioridad es firmar a un jugar para el equipo que representa y no le da la oportunidad de que otros equipos -quizá con una mejor oferta- lo vean; o bien, en su afán por obtener mayor ganancia, puede aumentar el precio del pelotero.

“MLB reconoce que no está bien que cualquiera que con el simple hecho de decir soy el scout de tal equipo y enseñando una tarjeta de presentación con el logo de una organización ligamayorista se acredite como tal, declaró Salinas.

–¿Por qué los presidentes y dueños de equipos lo permitieron por décadas?

–No había conciencia y había mucha confianza. Pero el deporte ha cambiado. No había reglas claras en este tema porque MLB no lo tomaba en cuenta.

Medida impactará sus ingresos

En México, hay alrededor de 20 scouts que trabajan para distintos equipos de Grandes Ligas y que al mismo tiempo son empleados de clubes de la LMB.

Algunos de ellos son Sotero Torres (Monclova y Boston), Sergio Atwell (Monclova y Seattle), Oscar Romero (Tijuana y Filadelfia), Rodrigo Aguirre (Tigres y Arizona), Emanuel Rangel (Diablos Rojos del México y San Diego) y Gabriel Low (Mets), quien después de 21 años acaba de renunciar a los Diablos.

Consultados sobre la decisión que tomó MLB, algunos scouts no aceptaron entrevistas, pero manifestaron su descontento porque la medida impactará en sus ingresos pues tendrán que decidir si continúan como scouts o eligen seguir trabajando en un equipo de la LMB.

Sin embargo, reconocieron que existe el conflicto de interés porque sí ha habido casos en los que en su condición de scouts inflaron el precio de un jugador, lo cual afecta al equipo ligamayorista o han firmado a los peloteros sin la edad correspondiente, lo cual viola las reglas de la MLB.

“Lo que no es justo es que, porque hubo pillos, a todos nos traten como pillos. Hay quienes sí hemos trabajado honradamente, pero entiendo que se tuvieron que tomar medidas porque hay gente que defraudó la confianza que le otorgó un club de beisbol”, comentó un scout sin aceptar que se revelara su nombre.