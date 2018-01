López Obrador y Yunes intercambian nuevas descalificaciones; reta al tabasqueño a un debate

XALAPA, Ver. (apro).- El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, volvieron a intercambiar acusaciones de corrupción, nepotismo y de “vividores” del sistema.

“Loco”, le dijo Yunes Linares al tabasqueño, a quien retó a debatir el próximo domingo –un día después de que el precandidato de Morena concluya su gira en esta entidad– en la Plaza Lerdo.

“No le saques”, arengó Yunes, quien fustigó que López Obrador sólo recorre los pueblos “diciendo mentiras” y ocultando que también fue parte de la corrupción del priista Javier Duarte.

Lo que irritó a Yunes Linares fue que en los cuatro días de gira que el precandidato presidencial de Morena lleva en la entidad, se ha dedicado a comparar al actual gobernador con Duarte y a recriminar que, según el periódico El Universal, el panista se compró un reloj con valor de seis millones de pesos.

“En esta entidad es lo mismo Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares, no hay diferencia, y no ha pasado mucho tiempo, ya está al descubierto. Nada más imagínense un gobernante con un reloj de 6 millones de pesos, ¿cuál es la diferencia con Duarte?”.

López Obrador reprochó a la prensa nacional que, aunque dio mucha difusión a la bodega de Duarte y a los diarios de su esposa, Karime Macías, donde ésta escribía “sí merezco abundancia”, dejó pasar el tema del reloj suntuoso de Yunes.

“Se supo lo del ‘merezco abundancia’, eso sí se supo, pero los periódicos nacionales no hablaron mucho del reloj de Yunes. Él amagó con poner una denuncia al periódico El Universal, pero hasta ahora no la ha presentado. Estoy esperando a ver que presente la denuncia, porque sí quiero saber cuánto cuesta ese reloj, o ¿ustedes no quieren saber cuánto cuesta?”, lanzó López Obrador en su mitin en Las Vigas.

El precandidato de Morena también ha criticado que en Veracruz el hijo del mandatario, Miguel Ángel Yunes Márquez, sea el único precandidato inscrito al gobierno, y que incluso ya ha recibido el aval del precandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, y de la coalición “Veracruz al Frente”.

En un escueto comunicado, Miguel Ángel Yunes fustigó que, en sus giras, López Obrador circunscriba su discurso a “agredirlo”, y “ofender” a su familia.

“No tiene una sola idea (de gobierno), no sabe cómo resolver ningún problema. Este loco, vividor del sistema, solamente sabe agraviar y destruir, pero conmigo se va a topar con pared. Mañana le voy a responder, hoy no tengo tiempo, tengo mucho trabajo”, eludió Yunes.

El mandatario veracruzano anticipó que tiene información de que Andrés Manuel López Obrador tiene prestanombres y ranchos en Chiapas y en Tabasco.

Por tercer proceso electoral consecutivo en Veracruz (comicios para gobernador en 2016, elecciones a alcaldes en 2017 y ahora en el arranque del proceso electoral federal 2018), el clima de hostilidad y de agresiones verbales mutuas suele concentrarse entre el propio López Obrador y Yunes Linares, en donde un protagonista indirecto, pues siempre sale citado por ambos políticos, es el exmandatario priista Javier Duarte, hoy recluido en la Ciudad de México acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y desvío de recursos.