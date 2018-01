En Sonora, Marichuy alertó que la silla presidencial “está maliciada”

HERMOSILLO, Son. (apro).- La aspirante a una candidatura independiente María de Jesús Patricio Martínez afirmó que la silla presidencial “está maliciada” por ser el receptáculo de todas las ambiciones políticas en el país.

En el segundo de tres días de trabajo en esta entidad, Marichuy visitó esta capital para buscar el apoyo de la sociedad y hacer concientizar sobre la importancia de la unidad entre “los de abajo” para combatir a la casta política y la élite empresarial.

“No tenemos experiencia y no se ocupa porque no queremos llegar arriba a ocupar la silla presidencial y quitar al que está allí y ponernos nosotros”, aclaró Marichuy.

Y de inmediato sentenció: “Ya hemos dicho que esa silla está maliciada porque todos se pelean por ella”.

En el encuentro que sostuvo con simpatizantes y medios de comunicación explicó que esta aspiración tiene como finalidad “construir algo nuevo, desde abajo, donde el pueblo sea el que mande y el gobierno sea el que obedezca”.

María de Jesús insistió en la importancia de la organización social para crear una fuerza política independiente que acabe con la vertical estructura del poder en México.

En el primer día de trabajo, la aspirante presidencial visitó a la etnia sonorense tohono o’odham, a quienes también se les conoce como pápagos.

En ese territorio sagrado reiteró que los megaproyectos destruyen la tierra y a los pueblos, porque así se representa el capitalismo, y lamentó que en no pocas ocasiones el crimen organizado “es parte de esos megaproyectos”.

La red de apoyo al Consejo Nacional Indígena anunció que María de Jesús Patricio viajará a la comunidad yaqui de Vícam, donde dialogará con esa comunidad sobre el acueducto y el gasoducto que atraviesan la nación yoreme.

“Me decidí a participar en esta elección porque era necesario irrumpir en este escenario político, debido a que nuestros pueblos están sufriendo y porque todos los megaproyectos que se están estableciendo en territorios indígenas no nos está favoreciendo, nos está dañando las tierras, las aguas, los recursos naturales, nuestras formas de organización, partiendo nuestros territorios, acabando con nuestras tierras”, lamentó.

En la conferencia de prensa que se prolongó por espacio de 40 minutos, Marichuy recordó el incendio de la guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009, donde murieron 49 niños y más de 106 resultaron lesionados.

“Los niños murieron en esa guardería y todo sigue como si nada pasara –fustigó–, no hubo justicia y no la va a haber, porque no les interesamos a los de arriba”.

Unos segundos antes de concluir su intervención en esta ciudad capital, en tono bromista dijo a los asistentes:

“Entonces lo que les traemos son palabras, no cachuchas ni mandiles, paraguas, tortas o despensas”.