El cantante Alonso Escalante Mendiola asumirá la dirección de Ópera del INBA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cantante y gestor cultural Alonso Escalante Mendiola fue designado como nuevo director de Ópera de Bellas Artes, en sustitución de la maestra Lourdes Ambriz, quien renunció al cargo para retomar su carrera profesional, informó en un comunicado el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Egresado del Centro de Investigación y Estudios de la Música (CIEM), con especialidad en canto operístico, Escalante Mendiola tomará posesión del cargo el próximo lunes 15.

Según el INBA, el artista inició su formación musical en el Coro de Infantes de la Basílica de Guadalupe, y más tarde estudió técnica vocal con los maestros Antonio López y Alicia Torrez Garza, y piano con Tito Enríquez. Tras egresar del CIEM hizo una maestría en Gestión Cultural en la Universidad de Cataluña y en la Universidad de Girona, España.

Fue becario de The National Endowment for the Arts, para realizar estudios en Administración de las Artes, y el Kennedy Center for the Arts, para Administración Teatral.

Y ha ocupado varios cargos en la administración pública: Fue subdirector de Apoyo al Desarrollo Artístico en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, subdirector de Programación Artística de la Dirección General de Música de la UNAM, director de la Compañía Nacional de Ópera y coordinador nacional de Música y Ópera en el INBA.

Hasta agosto pasado ocupó el cargo de director del Teatro Bicentenario de León, Guanajuato, localidad a la cual ha estado ligado desde su infancia, no obstante haber nacido en la Ciudad de México, pues su padre se dedicaba a la producción de calzado.

Fue destituido por razones que no se aclararon en su momento, aunque algunos medios y gente de la comunidad artística lamentaron su polémica salida y reconocieron la labor que hizo en favor de la cultura y la ópera durante los siete años que estuvo al frente. Él hizo una carta pública de despedida con un balance de su gestión y los proyectos que había llevado a cabo, donde comentó:

“Gestioné personalmente la obtención de recursos federales para dotar de bodegas escenográficas al Teatro y así estar en condiciones de almacenar, resguardar y mantener en buen estado este importante patrimonio artístico. Lamentablemente, estos recursos financieros fueron operados erráticamente por el Fórum (Cultural Guanajuato), lo que ha ocasionado un retraso de más de ocho meses en la entrega de las instalaciones.

“La desviación en los objetivos y características del proyecto autorizado por la SHCP, no sólo afecta al conjunto cultural por su evidente descuido estético, sino que con la reciente temporada de lluvias ha revelado un sinnúmero de problemas que ahora representan un peligro para los bienes que eventualmente se depositen en él.

“Resulta indispensable que se tomen las medidas adecuadas para que ese edificio pueda ser lo que el Bicentenario necesita y brindarle así las seguridades que estaban previstas desde su concepción.”

La designación Escalante Mendiola fue hecha por la titular del INBA, Lidia Camacho.