“Mi caballo come menos que mi vieja, me sale más barato”, justifica “El Bronco” gasto de precampaña

ZACATECAS, Zac. (apro).- En visita a la entidad para recabar las firmas que necesita para ser candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez El Bronco hizo una comparación entre su caballo y su esposa para responder a una pregunta sobre el gasto hecho en su recorrido:

“Mi caballo no me cuesta mucho, mi caballo come zacate, alfalfa y aquí hay, y un bulto de alimento por semana. Entonces mi caballo anda conmigo como anda mi vieja y come menos que mi vieja; entonces me sale mucho más barato mi caballo que mi vieja”.

El gobernador con licencia de Nuevo León atendía una larga entrevista en la plaza, donde encabezó la recolección de las firmas requeridas para su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), cuando una reportera le hizo notar que llevaba su caballo y le inquirió sobre sus gastos de precampaña.

El Bronco explicó que había traído al caballo porque pretendía subir al Cerro de La Bufa y tomarse una fotografía con él.

“Quiero hacer una declaración para mí, quiero declararme algo que tengo en mente para que no se me caiga el ánimo”, señaló después de haber comparado al equino con su esposa.

Según el aspirante presidencial independiente, hasta ahora ha utilizado unos seis millones de pesos en esta etapa.

“El gasto lo hemos recaudado con amigos. Yo mismo hice una aportación personal. La gente que me ayuda está haciendo aportaciones. No creo que gastemos mucho. Yo ando en mi ‘broncomóvil’, de repente ahí duermo. Traigo una gente que nos hace de comer a todos nosotros; cargando el lonche sale más barata la vuelta”, añadió.

En otra parte de la entrevista, Rodríguez Calderón acusó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de ser incongruente al denunciar la falta de apoyo económico del gobierno federal y la corrupción de su antecesor César Duarte, mientras calla ante la sospecha de que otros gobernadores del PAN sacan dinero de las arcas públicas para apoyar a candidatos de su partido, según afirmó.

“A los políticos del PAN les gusta mucho declarar y hacer estridencias… Todos los partidos son iguales, usan el poder y se gastan el recurso público. No veo diferencia entre Corral y los otros gobernadores del PRI, todos se está peleando entre sí”, fueron sus palabras.

El Bronco planteó que falta que Corral Jurado pruebe su acusación contra la Secretaría de Hacienda.

“¿Por qué Chihuahua no avanza? Su gobernador se tiene que poner a trabajar. Como gobernador de Nuevo León consignamos al exgobernador (Rodrigo Medina); tiene órdenes de aprehensión, pero no funcionan los jueces federales, tú puedes comprar un amparo en cualquier Oxxo y vale 20 pesos. Por eso yo quiero ser presidente”, dijo.

Además, el gobernador con licencia aseguró que ningún mandatario tiene problemas con el presupuesto desde la federación.

“Se me hace que él quería de más, pero probablemente no supo negociar con la federación, se tiene que negociar”, agregó.

Luego, al matizar en algo sus comentarios anteriores, dijo creer que Javier Corral “es una gente que tiene ganas de hacer cosas por Chihuahua, una gente auténtica”. Pero criticó que no esté señalando a los militantes de su partido “que están gobernando estados y están utilizando recursos públicos para financiar campañas de los militantes de su partido. Es ahí donde la incongruencia no me gusta”.

Jaime Rodríguez rechazó que se esté recurriendo a la compra de firmas o credenciales de elector y se quejó una vez más de las complicaciones en la aplicación, las firmas y la revisión que realiza el INE.

“Es algo exagerado de la ley que los candidatos independientes no tengamos las mismas condiciones. Yo tengo que ir por el doble el triple para poder lograr la meta. En el caso de Margarita (Zavala) y el mío, el INE nos ha reducido muchas firmas, pero eso no quiere decir que sean ilegales”.

De todos modos, dijo que en poco tiempo alcanzará y rebasará a quienes aparecen como punteros en la contienda. “Voy hecho la madre”, concluyó.