Morena promueve queja ante el INE por “guerra sucia” contra AMLO en redes sociales

TOLUCA, Edomex. (apro).- Horacio Duarte, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que ya promovió una queja para que sean investigadas una serie de publicaciones en redes sociales que son utilizadas para la “guerra sucia” en contra de su precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Las difamaciones, afirmó, han sido desplegadas a través de redes sociales como Youtube, Facebook y Twitter, por mencionar algunas, pero anticipó que sus adversarios políticos arreciarán los ataques en lo que resta de la campaña.

Para eso, afirmó, el “PRI acaba de adquirir a un experto en amenazar e insultar, como Javier Lozano, y el PAN tiene a Miguel Ángel Yunes, ambos muy cercanos y del mismo estilo”.

Pese a ellos, confió en que durante la etapa proselitista prevalecerán las propuestas, al menos por parte de Morena.

“A los señores del PAN y del PRI les atora que Andrés Manuel haga propuestas, con nombre, apellido y políticas públicas, mientras ellos hacen contras, pero no hay poder de spot que destruya una propuesta”, confió.

Después de que algunas voces en municipios como Toluca, Atizapán de Zaragoza o Metepec, se inconformaran por la designación de expanistas como coordinadores de organización, desde Toluca el además presidente estatal de Morena descartó cualquier riesgo de fractura.

“No veo ningún riesgo de fractura… A la fecha no hay quejas (formales por los nombramientos de coordinadores municipales), sólo expresiones”, acotó.

El problema, insistió, radica en que algunos compañeros piensan que Morena es el PRD –donde los espacios se negocian–; aun así, ofreció diálogo para conciliar.

La militancia de Morena, apeló, debe estar más preocupada por los temas externos, como la inseguridad en el Estado de México y “su gobernador atrincherado en la calle de Lerdo, que no recorre el estado y no tiene acción pública porque sabe que no ganó”.

En Morena “no nos quitan el sueño los temas internos; queremos ganar el Congreso del Estado de México para corregir las acciones que dañan a la población, como el incremento en el sistema de transporte”, refirió.

También aclaró que su partido se encuentra abierto para sumar militantes de otras fuerzas políticas y ciudadanos.

Por estatutos, recordó, todos los acuerdos relacionados con los procesos electorales de este año se toman desde las dirigencias nacionales, sin que las estatales tengan injerencia.

Dijo que al día de hoy ya hay definición de coordinadores de organización en 27 de los 125 municipios mexiquenses –que aglutinan a 80% de la población mexiquense–; y a nivel federal en 150 distritos.

En la mesa de negociación nacional se acordó encuestar a los aspirantes para ubicar al mejor posicionado, por grupos de cinco finalistas, en los que los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) tendrán la posibilidad de proponer uno cada uno, sostuvo.

En el caso del Estado de México, insistió en que la meta es ganar la mayoría en el Congreso local para garantizar el contrapeso a lo que llamó “el desgobierno de Alfredo del Mazo”.