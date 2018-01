Pesar por el deceso de Dolores O‘Riordan, vocalista de The Cranberries

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras conocerse el deceso de la irlandesa Dolores O’Riordan, vocalista de la banda The Cranberries, a los 46 años, el gremio artístico lamentó la repentina muerte de la cantante.

Los cantantes Duran Duran, Julia Michaels, la banda Foster The People, el presentador James Corden, y los actores Josh Groban, Maggie Rogers y Brian J. Smith (de la serie Sense8), fueron los primeros en hablar del deceso en redes sociales, incluso el diario The Sun reportó que el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, también se pronunció al respecto:

“Para todos aquellos que siguen y apoyan la música irlandesa, los músicos irlandeses y las artes escénicas, su muerte será una gran pérdida”.

O Riordan, quien falleció hoy en Londres, Inglaterra, y originaria de Ballybricken, Irlanda, tenía 46 años, según reportó su publicista, y fue encontrada sin vida en el hotel Park Lane de la capital británica hacia las 9:05 locales, acorde con un comunicado de la policía.

La cuenta de The Cranberries en Facebook y Twitter publicó:

“La cantante irlandesa Dolores O’ Riordan murió repentinamente en Londres hoy. Tenía 46 años. La vocalista y líder de The Cranberries estaba en Londres para una breve sesión de grabaciones. No habrá más comentarios por el momento. Los miembros de la familia están devastados por escuchar las noticias de última hora y han solicitado privacidad en estos momentos difíciles.”

O’Riordan, quien tuvo dos hijos con su exmanager Don Burton, reveló el año pasado que padecía de trastorno bipolar y sufría de depresión, trastornos alimenticios y crisis nerviosa, estos últimos secuela de los abusos sexuales que sufrió en su infancia. También confirmó en 2014 para el Belfast Telegraph que había intentado suicidarse en 2013.

La última vez que The Cranberries tocó en México lo hizo en Cancún el 10, 11 y 12 de febrero del 2017, tras cancelar mismo número de fechas que originalmente fueron programadas en agosto de 2016; la cancelación se debió a un dolor de espalda de O’Riordan que complicó su estado de salud.

“Sentimos mucho decepcionar a nuestros fans y las impertinencias que esto pueda causar. No hemos tomado esta decisión a la ligera y la salud de Dolores es lo más importante”, se dijo en el momento.

The Cranberries se formó en 1989 en Limerick, Irlanda, bajo el nombre The Cranberry Saw Us, su música, mezcla de rock alternativo indie, indie pop, metal, rock, post-punk y pop rock fue clave para el éxito que tuvo en 1993 con el álbum debut Everybody else is doing it, so why can’t we? (Todos lo están haciendo, ¿por qué nosotros no?), mismo que vendió cinco millones de copias en Estados Unidos.

Le siguieron los discos No need to argue (1994), To the faithful departed (1996), Bury the hatchet (1999), Wake up and smell the coffe (2001), Roses (2012) y Something else (2017). A la fecha la agrupación ha vendido poco más de 40 millones de copias en todo el mundo.