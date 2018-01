Vocero del PAN que grabó a periodistas niega responsabilidad en el caso Miroslava Breach

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alfredo Piñera Guevara, portavoz del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, descartó responsabilidad alguna en el caso de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua asesinada en marzo pasado, luego de grabar llamadas telefónicas de reporteras para entregarlas al exedil panista de Chínipas, Hugo Amed Shultz, audios que luego aparecieron en una laptop de un sicario.

Los audios de llamadas hechas a periodistas, incluida Breach Velducea, fueron entregados por Shultz Alcaraz a integrantes del grupo delictivo Los Salazares, de acuerdo con sus mismas declaraciones ventiladas en la audiencia de vinculación a proceso de Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, acusado de coautoría material en el homicidio de Miroslava.

Moreno Ochoa era el jefe de sicarios del grupo delictivo Los Salazar, que pertenece al Cártel de Sinaloa y controla la plaza de producción de droga en Chínipas del estado de Chihuahua, así como Navojoa y Álamos, en Sonora.

La periodista de El Diario de Juárez, Sandra Rodríguez Nieto, cuestionó lo anterior a Piñera ayer domingo, durante el mitin que encabezó el gobernador Javier Corral Jurado para demandar el cumplimiento de la entrega de recursos al gobierno federal y la extradición del exgobernador priista César Duarte Jáquez.

Piñera respondió que es inocente del homicidio de Miroslava Breach, pero se negó a hablar de la grabación de audios que, según las mismas investigaciones de la Fiscalía General del Estado, terminaron en la computadora de un narcotraficante.

“A ver, yo sólo quiero decir cuatro cosas fundamentales: soy totalmente inocente de los señalamientos que me han hecho; yo no tengo relación con ninguna persona ni con ningún acto ilícito, no quiero abundar con detalles sobre un asunto que la Fiscalía está manejando y que, para evitar que se entorpezcan o se tergiversen todas las investigaciones, yo prefiero omitir mi punto de vista”, respondió a la reportera de El Diario de Juárez.

Al insistirle sobre la motivación para grabar y entregar los audios al exalcalde de Chínipas, el vocero dijo que no tiene nada más que decir: “Insisto: todo eso tendría que preguntárselo a la Fiscalía, tendrá usted que pedirle información al fiscal; yo no pienso abundar”.

En la audiencia de vinculación a proceso de El Larry, el MP dio a conocer que los audios fueron grabados por Piñera, quien los pasó a Shultz en una memoria USB, y posteriormente fueron entregados al grupo criminal.

De acuerdo con El Diario de Juárez, Piñera respondió al respecto:

“Yo le pido que todo eso se lo pregunte a la autoridad. Vuelvo a insistir: no quiero abundar en un tema que ya está tratando la Fiscalía, que es un asunto de una investigación, no quiero entorpecer (…) reconozco el trabajo que están realizando y quiero pedirle a la ciudadanía, a través de ustedes y a los medios de comunicación, que antes de prejuzgar y antes de dar a conocer versiones solamente periodísticas, se esperen a que la Fiscalía dé informaciones oficiales al respecto”.

Piñera continúa en su cargo, el mismo que ocupó durante el proceso electoral de 2016, cuando se dio a conocer en reportajes que los precandidatos de Chínipas y Bachíniva tienen parentesco directo con líderes de grupos delictivos de los cárteles de Sinaloa y de Juárez, respectivamente.

El PRI tuvo que cambiar de precandidatos y, en el caso de Chínipas, comenzaron las amenazas contra Miroslava, quien fue asesinada el 23 de marzo del año pasado.