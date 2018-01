López Obrador invita a panistas de “buena fe” a sumarse a su campaña 

XALAPA, Ver.-(apro).- El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado desde redes sociales a los militantes “de buena fe” del Partido Acción Nacional (PAN) a sumarse a su precampaña y a su proyecto de nación.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, lanzó un llamado para que panistas de todo el país se unan con propósitos claros para abatir la corrupción.

En su segundo día de gira por Veracruz, el tabasqueño grabó el mensaje multimedia desde la región montañosa de Calcahualco, donde expuso que en otros partidos políticos -incluido el PAN- hay gente “buena y decente”.

Los llamo, dijo, “porque hay mucha gente buena y decente, los invito a que se vengan con nosotros para que se acabe el régimen de corrupción. Los panistas de buena fe están ahí sirviendo para justificar la dictadura moderna. Yo los llamo porque hay mucha gente buena, decente en el PAN, para que nos unamos”.

En su asamblea informativa, el exjefe de gobierno capitalino reiteró que el precandidato del PAN, Ricardo Anaya Cortés, “no levanta”. Y aclaró que no es porque lo diga él, sino porque “así lo dictan las encuestas”.

Y repitió sus números al decir que ahora en las encuestas en Veracruz, Morena está “dos a uno” y por eso “están muy nerviosos aquí los de arriba” y a nivel nacional, reiteró, hay 15 puntos de diferencia al alza.

“Ahora sí, Morena va a triunfar y no les alcanzará a estos todos sus trucos, no les servirá toda su campaña sucia porque se valen de todo: querrán engañar a la gente, meter dudas para que desconfíen de mí. Tengan confianza, yo ya llevo muchos años en esta lucha, siempre he hecho de mi vida pública una línea recta. A mí me pueden llamar Peje, pero no soy lagarto”, repitió.

Por enésima vez, López Obrador revivió su confrontación con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien aseguró es igual que Javier Duarte.

“Yunes sí se entrevistó con Duarte porque pertenecen a la misma mafia del poder. Yo no, yo guardo distancia. Además, cada vez que me encuentro un grupito de esta gente me cuido, porque puedo perder la cartera, son muy ladrones, no me junto con ellos”, señaló.

También recordó que, en diciembre pasado, cuando él estuvo en la Península en Yucatán, Yunes Linares dijo que éste se hospedó en una hacienda, cuyo costo de estancia para él y todo su séquito fue de 600 mil pesos.

“Que pruebe. No han encontrado nada, ni van a encontrar nada absolutamente, porque no lucho por dinero, no lucho por poder, lucho por ideales, lucho por principios, aunque les parezca extraño”, afirmó.

Para este miércoles, Andrés Manuel López Obrador acudirá a los municipios de Xico, Alto Lucero y Úrsulo Galván, en Veracruz.