López Obrador receta a Peña “Amlodipino” para controlar la presión (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un receso de su precampaña por el estado de Veracruz, Andrés Manuel López Obrador se dio tiempo para grabar un nuevo video y subirlo a sus cuentas de Facebook y Twitter, ahora con dedicatoria al presidente Enrique Peña Nieto.

En la grabación, con una frondosa vegetación como fondo, el tabasqueño receta al mandatario un medicamento para controlar la presión arterial, llamado “Amlodipino”.

Dicho fármaco se usa para tratar la hipertensión y la enfermedad de las arterias coronarias. Es un bloqueador de canales de calcio que pertenece al grupo de las dihidropiridinas y trabaja parcialmente en la vasodilatación.

“Para los nervios por los comicios de julio próximo”, suelta de manera irónica el exjefe de Gobierno capitalino.

Y agrega: “Si se le sube la presión, esta medicina es buena; además, ayuda a curar el mal de ojo y otras molestias”.

El precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), también hace mención a las “indirectas” que le lanzó Peña Nieto hace un par de días al referirse a su propuesta de amnistiar a los criminales, que en opinión del Ejecutivo sería tanto como traicionar a la patria.

“Le pido de manera muy respetuosa que se serene, que no se altere, que no se caliente”, dice el tabasqueño. Y le sugiere que no haga caso de las encuestas y mejor piense en que México requiere de “una transformación que acabe ya con la corrupción, pues se han pasado”.

Ya es tiempo de que haya un gobierno honesto, subraya. Y en tono burlón remata: “Si están con hipertensión, aquí está AMLO a Los Pinos”.

El precandidato presidencial continuará este miércoles su gira por Veracruz en los municipios de Xico, Alto Lucero y Úrsulo Galván.