Sindicalizados paran labores en hospitales de Oaxaca para exigir quincena y aguinaldo

OAXACA, Oax. (apro).- Alrededor de dos mil 200 trabajadores de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS) iniciaron este miércoles un paro de labores en 14 hospitales generales, 18 básicos comunitarios, tres de alta especialidad y diversos centros de salud, para exigir el pago de su quincena y la segunda parte la parte del aguinaldo.

En la entrada de los hospitales de Pinotepa Nacional, Putla de Guerrero, Huamelula y Pochutla, así como en el Hospital Civil, los manifestantes colocaron lonas y cartulinas con la siguiente consigna:

“Ante la falta de pagos de aguinaldos, salarios y uniformes de los trabajadores de los servicios de salud, manifestamos nuestra inconformidad hacia las autoridades de la misma, para que dé una solución inmediata a esta problemática. Asimismo, solicitamos la entrega completa de material de curación, medicamentos y vacunas para brindar una atención de calidad para los usuarios”.

El secretario de Salud, Juan Díaz Pimentel, notificó al personal regularizado que el pago de la quincena tardará un poco más porque el Seguro popular no ha radicado los recursos y lo hará hasta febrero.

“Hay que tomar medidas, por dolorosas que sean, pero apegadas a la ley, y en el caso de los regularizados no nos radican de manera puntual y agarraban dinero de los trabajadores de base y abrían otro hoyo y es dinero es de otras gentes que son de pensiones o prestaciones médicas. Yo no estoy dispuesto a hacerlo, no hice nada ilegal y no desviaré un solo peso”, apuntó.

En el noticiario radiofónico de Oro noticias, el funcionario estatal reconoció que en los Servicios de Salud hay un gran desorden financiero propiciado por la administración de Gabino Cué.

Y adelantó que quienes están bajo contrato ya no trabajarán en la SS porque la nómina es muy alta. “Se van 202 millones de pesos a la quincena, que son 4 mil 888 millones de pesos al año. Le quedan solo 6 millones de pesos a la secretaría para todo lo demás, es de locura. No hay marcha atrás, Oaxaca es primero”, soltó.

Díaz Pimentel hizo hincapié en que localizaron cerca de mil aviadores. Y tan solo un trabajador, un líder sindical –subrayó–, tenía trabajando a 10 familiares en Regulación Sanitaria, y ahora toman la dependencia, entonces, recalcó, se le va a fincar una denuncia y será castigado con todo el peso de la ley.

Los manifestantes dieron a conocer que hasta el momento sólo han cobrado sus quincenas y la segunda parte del aguinaldo los trabajadores de base, mientras que a los regularizados y formalizados únicamente les han depositado lo correspondiente a la segunda parte del aguinaldo, pero la primera quincena de enero.