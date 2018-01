Ahued y Chertorivsky aceptan resultados y ofrecen sumarse a campaña de Barrales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras conocer los resultados de la encuesta que dio como ganadora a Alejandra Barrales para ser la virtual candidata de la coalición “Por la CDMX, al Frente”, sus contendientes, Armando Ahued y Salomón Chertorivsky, reconocieron los resultados y ofrecieron sumarse a su campaña para ganar la jefatura de gobierno el próximo 1 de julio.

“En democracia, el pueblo decide y los políticos debemos acatar lo que decida. En ocasiones se triunfa y en otras no. Hoy el resultado de la encuesta no me es favorable, pero lo acepto”, dijo al micrófono Ahued Ortega, quien renunció a la Secretaría de Salud, tras 11 años de encabezarla durante dos administraciones, para buscar la candidatura.

“Felicito a mi amiga por haber alcanzado esta meta. Le ofrezco todo mi apoyo para que se convierta en la próxima jefa de gobierno”, leyó en un discurso que ya tenía preparado, mismo que desdobló de su chamarra, cuando supuestamente aún no se conocían los resultados.

“Fue una contienda limpia y ejemplarmente democrática”, insistió y abrazó a sus otros dos contendientes, quienes insistían en brindarle aplausos porque había hecho un “estupendo trabajo”.

También te recomendamos Barrales gana encuesta del PRD-CDMX y se perfila para competir contra Sheinbaum, de Morena

El siguiente en hablar fue el exsecretario de Desarrollo Económico quien, alineado a los resultados, felicitó y agradeció al PRD -aunque oficialmente no es militante-, a Alejandra Barrales, al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y a todos sus “seguidores” por la oportunidad.

“Yo con el PRD tengo un compromiso. Vamos a seguir trabajando. Buscaré la forma de incorporarme al gran proyecto del Frente (Por la CDMX). Hoy me asumo, por supuesto, frentista y estaré con Ricardo Anaya viendo de qué manera podemos hacer para que su proyecto sea el que encabece la Presidencia y, por primera vez, una Presidencia que vaya en coalición para un verdadero cambio de régimen”, dijo.

Entusiasmado, insistió: “Le deseo suerte a Alejandra Barrales y me sumo a tu proyecto. Estaré buscando desde todas mis trincheras cómo apuntalar tu proyecto porque le vamos a ganar a Morena. Le vamos a ganar a Claudia Sheinbaum”.

“No es un proyecto personal”: Barrales

Entre aplausos, Alejandra Barrales, vestida de negro, con una mascada roja en el cuello y una amplia sonrisa subió al estrado:

“Estoy muy emocionada, muy contenta, todo mundo sabe lo que significa para mí”, dijo al inicio de su discurso.

Continuó: “Siempre mantuvimos por delante el proyecto. Saben que mi corazón está con el PRD, es mi partido y del que no tengo duda que va a volver a ganar la próxima jefatura de gobierno. De eso nos vamos a encargar nosotros”.

Sin dejar de sonreír, añadió: “Tengo los pies bien puestos en la tierra. No es un proyecto personal. Estamos listos, tenemos proyecto, tenemos todo para ir a refrendar el triunfo, para ir a encabezar este gobierno de coalición y estamos listos para continuar”.

A Ahued y a Chertorivsky les adelantó que serían considerados dentro de su proyecto.

Tras esas palabras, siguió una nueva ronda de abrazos. Rápidamente, los protagonistas abandonaron la sala del hotel Barceló para evitar las preguntas de la prensa. Sólo la ganadora se quedó a las fotografías y a recibir las felicitaciones de los militantes perredistas que asistieron al evento.

De acuerdo con la presentación de los resultados de las casas encuestadoras Consulta Mitofsky, Covarrubias y Asociados e Ipsos Bimsa, -que el pasado fin de semana levantaron tres mil cuestionarios con un costo de 750 mil pesos-, Barrales Magdaleno obtuvo la mejor calificación -128 puntos- en los rubros de conocimiento, saldo de opinión, potencial como candidato, preferencia interna del frente, preferencia interna ciudadanos y nivel de competencia. Salomón Chertorivsky obtuvo 89 y Armando Ahued 59 puntos.

Al dar a conocer los resultados, Raúl Flores, presidente del PRD en la CDMX insistió en que éste fue un proceso “limpio y transparente”, “diferente” a los procesos de otros partidos, aunque no mencionó a Morena. Para avalar tal objetivo, señaló, se contrataron a las tres encuestadoras “reconocidas en el país”.

El exjefe delegacional en Coyoacán, subrayó: “Queremos diferenciarnos de ejercicios oscuros, de cuestiones controversiales. Por eso pusimos en mano de las empresas este proceso. Por eso nos hemos comprometido a transparentar telas de recursos y de metodología”.

Flores García aclaró que los resultados de la encuesta no eran una decisión definitiva, sino un “estímulo” que presentarán al Comité Estatal, quien tiene la “última palabra”. De ser favorable, la virtual candidata se estaría registrando por la coalición “Por la CDMX, al Frente” en marzo próximo.

Cuando se dieron a conocer los resultados Barrales Magdaleno mantuvo la sonrisa con la que se apareció en el salón Juárez del hotel ubicado en Paseo de la Reforma. A Chertorivsky se le veía emocionado, mientras que Ahued apenas sonreía.