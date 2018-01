Damnificados del 19-S piden a Mancera pasar una noche en sus campamentos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un centenar de familias damnificadas por el sismo de 19 de septiembre pasado invitaron al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera a pasar una sola noche en un campamento para conocer la situación de los afectados a cuatro meses del terremoto que sacudió la capital.

“Por favor, señor Miguel Ángel Mancera, le pedimos que nos escuche. Vaya a pasar una noche en las casas de campaña y denos solución, por favor”, pidió Guadalupe N., vecina del edificio colapsado 1C en el Multifamiliar Tlalpan, pues a 120 días del 19-S, las familias denunciaron que la “situación de emergencia” continúa, que siguen durmiendo en las calles y que la interlocución con el gobierno capitalino es mínima.

“Llamamos al gobierno de la Ciudad de México a reconocernos, a escucharnos, a dejar de minimizar nuestra organización. Miguel Ángel Mancera Espinosa no se ha reunido ni una sola vez con nosotros. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal violó nuestro derecho a la consulta al aprobar una Ley de Reconstrucción sin escucharnos. Se sentaron a dialogar hace apenas siete días”.

Afuera de un palacio de gobierno que blindó sus puertas con una docena de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local, las familias de al menos quince predios afectados en la ciudad se reunieron desde las 19:00 horas.

Frente al edificio gubernamental que los recibió con un moño negro, como signo de empatía, los damnificados formaron la silueta de una casa con veladoras que colocaron una tras otra, y que luego pasaron de mano en mano en una cadena humana. En medio colocaron la leyenda “4 19s”, aludiendo a los cuatro meses transcurridos desde el terremoto.

Los transeúntes, curiosos, preguntaban entre sí si había muerto alguien, sólo algunos pocos los reconocían como damnificados. Algunos turistas aprovecharon para tomar fotografías. Cuando la figura quedó lista, con los puños en alto, como en aquellos días cuando se producía el rescate de cuerpos, pidieron un minuto de silencio en memoria de los afectados.

“Colonia Del Mar, presente; Lomas Estrella, presente; Hipódromo; Girasoles; Benito Juárez; Paseos de Taxqueña; Pacífico; Condesa; Roma; presente, presente, presente…”.

Tras denunciar que a 130 días no hay un censo confiable y que la Plataforma CDMX de estadísticas sobre damnificados sigue presentando “irregularidades”, frente a las cámaras demandaron:

“Nuestras demandas son claras: reconstrucción social pagada con recursos públicos. No aceptaremos créditos ni redensificación. No es justo que después del temblor no sólo hayamos perdido nuestros hogares, vivamos en las calles, y que nuestra situación sea usada para los negocios inmobiliarios”.

“Tampoco abandonaremos la demanda de que las donaciones nacionales y e internacionales sean aplicadas en las tareas de reconstrucción, además de que se cuente con los mecanismos mínimos de transparencia y rendición de cuentas”.

“A cuatro meses lo refrendamos: no nos mueve ningún interés partidista, ni vamos a ser carne de cañón para el mercado inmobiliario. Damnificados Unidos de la Ciudad de México sólo queremos entrar de forma digna y segura a nuestros hogares”, lanzaron.