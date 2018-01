Vinculan a alcalde panista acusado de peculado en Campeche

CAMPECHE, Cam. (proceso.com.mx).- El alcalde de Palizada, Pedro Ayala Cámara, fue vinculado a proceso como presunto responsable de peculado y deberá permanecer en prisión cautelar preventiva justificada durante todo el tiempo que dure su juicio.



Ayala Cámara fue detenido por la Policía Estatal Investigadora el pasado 15 de enero en pleno centro de esta capital, donde, como presunta celada, se le había citado para acudir a la Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Humano (Sedesydh) para facilitar su arresto.





El edil paliceño, de filiación panista, es el primer servidor público en funciones que es aprehendido desde que, el 6 de octubre de 2016, el Congreso eliminó de la constitución local la figura del fuero procesal para todos los funcionarios que gozaban de ese privilegio.La misma noche del día de su detención, Ayala Cámara fue presentado en audiencia inicial de vinculación ante la juez de Control Miriam Collí Rodríguez, donde, con base en la carpeta judicial 153/17-18, se le imputó el delito de peculado por un millón 310 mil pesos.La juez concedió al imputado la ampliación del plazo para resolver de su situación jurídica, aunque ya desde ese momento, a petición de la fiscalía, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el lapso que dure el proceso.Hoy, al reanudarse la audiencia de vinculación, sesión que se prolongó ocho horas, la juzgadora vinculó a proceso al munícipe y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.La detención del alcalde provocó un conflicto de gobernabilidad en el municipio de Palizada, donde se desató una guerra entre panistas y priistas por el control del ayuntamiento.Hasta ahora Ayala no ha pedido licencia para separarse del cargo, y de acuerdo con su abogado, en este caso se da el supuesto de que el munícipe se convierta también en el primero en despachar desde su celda en la prisión.Lo anterior porque, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, el alcalde no debía ser privado de su libertad, pues mientras no se emita una sentencia de culpabilidad, él no puede ser separado de su cargo.Ayala ganó el cargo en 2015, en una elección en la que arrasó al priista Carlos Miguel Aysa González, a quien a la postre el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas encumbró en la Secretaría de Gobierno, desde donde presuntamente maniobró para hostigar al edil por revanchismo.En aquella elección la oposición acaparó la mayoría de los once ayuntamientos, cinco de los cuales son gobernados por el PAN y uno por un alcalde independiente que llegó al cargo con las siglas de Morena, pero semanas después de tomar posesión fue expulsado de las filas del partido por su abierto entreguisimo al mandatario estatal.Por cierto, todos los municipios que están en poder de la oposición son los bordean el estado, de modo que el PRI quedó cercado en el centro de la entidad.En la percepción ciudadana, la detención del alcalde paliceño se interpretó, más que como un afán de justicia y auténtico combate a la corrupción, como un acto de revanchismo de Alejandro Moreno Cárdenas y de Aysa González y una advertencia para otros alcaldes de oposición ante la proximidad de las elecciones.En la entidad, el 1 de julio, se celebrarán comicios concurrentes para renovar el Congreso, los once ayuntamientos y las 21 juntas municipales.