Morena suma 21 mil militantes que renuncian al PRD en Ecatepec

TOLUCA, Edomex. (proceso.com.mx).- Alrededor de 21 mil integrantes de organizaciones como México Suma, Unidad Popular Magonista, Coordinadora de las Colonias de Ecatepec, Bloque de las Organizaciones Sociales y Frente de Organizaciones Sociales de Ecatepec anunciaron su renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su integración a Morena.

En tanto, la diputada federal Karen Hurtado, surgida de sus apoyos, migrará en el transcurso de la semana también a la bancada morenista.

Osmar León, dirigente de la primera organización, precisó que la decisión responde a la congruencia ideológica, pues no pueden apoyar al panista Ricardo Anaya como candidato presidencial.

El PRD, acusó, “redujo a su militancia a simples espectadores, marginándonos de la acción y las decisiones políticas. Hoy el mejor ejemplo es la coalición Por México al Frente… que no integra una nueva ruta de transformación para esta nación. La derecha panista gobernó mal este país por 12 años y en este nuevo intento por hacerlo no se vislumbra diferente a la historia reciente”.

La determinación, prosiguió, también responde a la necesidad de resolver en Ecatepec, la demarcación más poblada de la entidad –con un millón 656 mil habitantes hasta 2016–, problemáticas graves como la inseguridad, la corrupción, la pobreza, la desesperanza y el olvido.

“Hoy nos ponemos del lado correcto de la historia y respaldamos la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Creemos y pensamos firmemente que la izquierda merece la oportunidad de gobernar para transformar la realidad nacional, estamos convencidos que sólo desde la izquierda el cambio puede darse, y sólo desde ahí, una nueva generación de políticas públicas con perspectiva humana puede lograr los cambios que México necesita”, precisó.

Quienes renunciamos al sol azteca, recordó, desde hace 20 años formamos parte de la expresión Alternativa Democrática Nacional (ADN) –antes Movimiento Vida Digna–, encabezada por Héctor Bautista.

León Aquino lamentó que la dirigencia perredista intente minimizar la desbandada; “se autoengañan, quieren ocultar la realidad”, dijo, en alusión a la declaración de su presidente estatal, Omar Ortega, quien escatimó cifras y justificó que los desertores de por sí ya no hacían trabajo en favor del sol azteca.

Horacio Duarte, dirigente estatal de Morena, aseguró que su partido “es la casa donde cabemos todos”; indicó que la adhesión de Osmar León no fue motivada por las candidaturas, pero comprometió hacer un esfuerzo por integrar en ellas todo el proyecto.

El también representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) adelantó que Ecatepec será punta de lanza en la campaña del Estado de México para ganar los municipios en los que habita más de 80 por ciento de la población mexiquense y la mayoría en el Congreso local a fin de que ya no esté sujeto a los dictados y caprichos del gobernador.

“Si no es significativo perder una diputada federal, un alcalde, un dirigente importante en Ecatepec, una secretaria estatal, (los líderes estatales del PRD) perdieron ya el pulso de la realidad. No hay peor ciego que el que no quiere ver, más allá de los números”, abundó Duarte Olivares.

Finalmente, René Bejarano recordó que en los primeros días del año trabajó para sumar liderazgos en la Ciudad de México, Jalisco y Estado de México, y adelantó que en los próximos días la adhesión se repetirá en Yucatán y Sonora.

El fenómeno, confió, se replicará en todos los estados de la República, pues “la inmensa mayoría de las izquierdas no están de acuerdo en votar por Ricardo Anaya, y se sumarán paulatinamente al proyecto alternativo de nación”.