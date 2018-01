Aspirante del PAN a repetir como alcalde en Mérida es detenido por conducir ebrio y acusa “presión política” (Video)

MÉRIDA, Yuc. (apro).- El exalcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, quien se encuentra en plena precampaña para repetir en el cargo, fue detenido y remitido a la cárcel municipal porque, al ser sorprendido conduciendo en estado etílico, se negó a someterse a la prueba de alcoholemia aduciendo que no confiaba en la policía estatal, a la que acusó de ejercerle “presión política”.

El incidente fue grabado en video por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y reporteros de la fuente policiaca, por lo que en poco tiempo trascendió y se viralizó.

La actitud de Barrera Concha, quien se registró el pasado 7 de enero como precandidato único del PAN a la alcaldía meridana, calentó las redes sociales, donde su detención fue motivo de escarnio.

Se le acaba la fiesta a aspirante de alcalde en #Yucatán.

Renán Barrera Concha fue detenido por conducir el estado de ebriedad y acusó "persecución".👇 https://t.co/zwLK7wyow7

📽 Por Esto! Mx pic.twitter.com/YVaWzdERUs — POLÍTICO México (@politicomx) 21 de enero de 2018

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2 de mañana del domingo 21 de enero, en un retén que la Policía estatal instaló en el Periférico, donde el precandidato, que conducía una camioneta Honda Odyssey, de color plata y placas ZCN-959-A, tuvo que detenerse obligatoriamente.

Su aliento lo delató.

El agente le indicó con amabilidad que estacionara el vehículo y bajara al puesto de control para aplicarle el alcoholímetro. Muy cortésmente, eso sí, Barrera Concha respondió al uniformado que no bajaría, y le pidió que llamaran a la grúa para que se llevaran su camioneta, con él adentro, a la estación, para que ahí “con mucho gusto” se sometiera a la prueba.

Así también, templado, sin altanería, le hizo saber al uniformado que no confiaba en ellos, en la Policía estatal, porque había comenzado ya “el tiempo de las presiones políticas”, y su detención era eso, un acto de “presión política”.

Algunos reporteros de la fuente policiaca que ya estaban o que llegaron al retén, se acercaron a cuestionar brevemente al exmunícipe, quien afirmó categórico que no había bebido absolutamente nada de alcohol esa noche y que sólo había salido a buscar a sus hijos, los cuales por cierto son niños aún muy pequeños.

Barrera, quien fue también coordinador de alcaldes en la directiva nacional del PAN que presidió Ricardo Anaya Cortés, se mantuvo reacio a bajar de su camioneta durante más de media hora, hasta que el policía, impaciente ya, le dio el ultimátum para que saliera o lo sacarían por la fuerza, y le recalcó que tenía aliento alcohólico.

No le quedó más que obedecer. Bajó y fue conducido ante el médico del retén para que se le practicara la prueba de alcoholemia. Resultó con 176 grados de alcohol, cuando el límite permitido es de 80. Se le trasladó por ello a la cárcel pública municipal, de donde salió esta madrugada, al cumplir las 24 horas reglamentarias.

No obstante, el precandidato emitió anoche mismo un comunicado disculpándose con su familia, la sociedad meridana y los medios de comunicación por la falta administrativa que cometió y les agradeció su preocupación y apoyo.

“Siempre he asumido las consecuencias de mis actos; como cualquier ciudadano estamos sujetos a cometer desaciertos, como fue mi caso. Durante toda mi vida pública y privada he sido transparente en todo momento y si algo me caracteriza es que siempre hablo de frente y con la verdad, esta no será una excepción”, dijo.

Aclaró que el asunto “es un tema personal” y no tiene nada que ver con su carrera política ni con su precampaña.

Y destacó: “ante este incidente, en todo momento, tanto un servidor como los elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública, nos comportamos con absoluto respeto, seguí al pie de la letra los protocolos que me señalaron y de ellos he recibido un trato profesional, lo cual agradezco”.

“Creo en el respeto a la ley como base de la convivencia social. Sé además que como actor público debo comportarme con una actitud ejemplar, lo cual he hecho a lo largo de mi vida”, admitió.

Asimismo, se dijo consciente de que la seguridad de las personas siempre debe estar por encima de todo.

Al respecto, el presidente estatal del PAN, Raúl Paz Alonzo, calificó al precandidato como “una persona íntegra, honesta, respetuoso de la ley y que siempre ha dado la cara, está vez no será la excepción”.

En un comunicado, dijo que “en estos momentos todo lo personal se magnifica y que nuestros adversarios políticos buscarán exhibir todo acontecimiento buscando desacreditar a nuestros precandidatos”.

“Sin duda hay que extremar para todos en general las medidas cuando conducimos y evitar esta situación en la que puede caer cualquiera”, finalizó.

Barrera Concha se registró como precandidato a la alcaldía hace dos semanas, en mancuerna con el precandidato a la gubernatura Mauricio Vila Dosal, quien en 2015 lo relevó en la alcaldía.

