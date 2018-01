Hijo de Colosio: “Si mi padre reviviera, volvería a morir de tristeza al ver al PRI”

MONTERREY, NL (apro).- Luis Donaldo Colosio Riojas, recién incorporado como aspirante a diputado por Movimiento Ciudadano, afirmó hoy que si su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, excandidato presidencial asesinado en 1994, viera al PRI, volvería a morirse.

Al acudir hoy a la Ciudad de México al registro de su amigo y socio Agustín Basave Alanís, quien buscará una diputación federal por Nuevo León, el hijo de Colosio señaló que no participa en el PRI porque ahí sólo lo observan como el hijo del aspirante presidencial fallecido.

“No es posible hacerlo en una plataforma donde no me toman en cuenta por quién soy, sino por de quién soy hijo. Y no solamente eso: mi papá, durante toda su vida profesional y política trabajó por construir un partido y una institución política que fuera un genuino vehículo para llevar la democracia a los mexicanos y llevar una responsable administración pública”, aseguró.

Colosio Riojas añadió que “eso le costó años de sangre, sudor, esfuerzo y, literalmente, sangre al final del día. Y el ver cómo se ha descompuesto eso por lo que tanto trabajó durante tantos años y cómo han llegado ciertos círculos en varios estados de la República en muchos niveles, incluso federales y locales, a la degradación a la que está hoy, me resulta, además de ofensivo, mucho muy triste”.

Y fue claro: “Lo comenté hace tiempo que, si mi padre reviviera el día de hoy, de tristeza al ver a su partido, probablemente volvería a morir”.

Así lo dijo en la entrevista conjunta que ofreció con Basave y Samuel García, dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, quien buscará la senaduría.

Luis Donaldo Colosio Riojas, quien se registrará el miércoles como candidato para una diputación local en la entidad por el mismo partido, señaló que buscará incorporarse a un movimiento con el que, junto con sus dos amigos, emprenderá un cambio en el estado para el beneficio de México.

Es “el país donde he sido feliz, pese a sus tragedias”, dijo en referencia al homicidio de su padre, ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana, en un mitin como candidato presidencial el 23 de marzo de 1994.

“En todo momento se me exigió a mí ser una buena persona, hombre honesto coherente con mis principios, ser buen ciudadano y feliz y a eso me he dedicado. Pero para tener la conciencia plenamente tranquila, llegué al punto en el que tenía que dar también algo más, reciprocidad. Y eso es lo que he dicho siempre: que este país y esta vida, a pesar de mis tragedias, al final del día ha sido muy generoso conmigo y es momento de regresarle a México”, dijo.

Tras señalar que en el pasado el PRI lo buscó para participar bajo sus siglas, Colosio Riojas afirmó que tiene amistades con integrantes de todos los partidos, por lo que su misión ahora, más que censurar a los institutos políticos, es trabajar para lograr acuerdos y evitar confrontaciones.

“No estoy aquí para satanizar a las instituciones. Estoy para trabajar fuertemente con mi equipo, para evitar las corruptelas con los individuos. Tengo muy buenas amistades, gente responsable en todos los colores del servicio público. Y estamos para sumar con congruencia y con un proyecto responsable, que logre tender puentes, hacer acuerdos y no simplemente continuar con este espacio de divisiones, acusaciones y confrontaciones, que mucho daño nos hace”, reflexionó.

Basave y Colosio forman el despacho de abogados BCS que, según dijeron, desde hace años presta servicios de asesoría al Movimiento Ciudadano. Aunque ya habían sido invitados con anterioridad a participar, fue través de la cercanía que comparten con Samuel García Sepúlveda –también diputado local– que decidieron incorporarse activamente a la política para los comicios de ese año.