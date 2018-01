JJ Rendón es un “provocador profesional; no le haré el juego”: AMLO

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Para Andrés Manuel López Obrador, el venezolano Juan José Rendón, “es un mercenario de la publicidad”, al que, dijo, no contestará sus provocaciones.

“Quiere pelear y no me voy a enganchar en ese tema, él es un provocador profesional, un mercenario de la publicidad, no le haré el juego a este señor”, respondió el precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena-PT y Encuentro Social.

En tránsito hacia Salto de Agua, Chiapas, para el inicio de la precampaña de Rutilo Escandón para la gubernatura de ese estado, López Obrador hizo escala en Villahermosa donde ofreció entrevistas y se reunió con dirigentes de Morena-Tabasco.

En una de ellas se refirió al anuncio de JJ Rendón de que hará todo lo que esté a su alcance para impedir que gane la presidencia de la República.

Dijo que no habrá demanda en su contra y su presencia denota que sus patrocinadores, “están muy nerviosos” porque está arriba en las encuestas “como nunca”, y no hay forma de frenar su movimiento.

Incluso, mejor posicionado que en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, hasta con 15 puntos de ventaja sobre el más cercano adversario.

“Nunca se había visto, es un fenómeno no sólo en el Centro y Sureste del país. Estamos ganando en Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Jalisco, entonces, esto trae muy preocupado a todos”, manifestó.

Negó que esté confiado porque está consciente que enfrenta a la mafia del poder que no quiere dejar de robar “y no tiene llenadera, así que tenemos que prepararnos, defender la elección y que no nos la roben”, señaló.

Defiende adhesión de Cuevas y Blanco

Asimismo, justificó el ingreso a Morena de la senadora Gabriela Cuevas que renunció al PAN y del alcalde Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, del Partido Encuentro Social (PES).

“La política para mí siempre ha sido el equilibrio entre ideales y eficacia política, pero si se ponen en riesgo los ideales, ya no camino”, explicó y añadió que en estos dos casos “se presentaron condiciones favorables”.

“Sin comprometer ideales y principios, podemos lograr la transformación del país, para eso necesitamos hombres y mujeres de todos los sectores, partidos, religiones”, expuso y añadió que unas 100 personas, de la mafia del poder, son los que tratan de desprestigiarlo con bombardeo de calumnias y mentiras de que lo apoya el gobierno venezolano, los rusos y es antirreligioso.

En el ámbito local, aseguró que Morena va ganando 4 a 1 “por el paisanaje” y anticipó que Adán Augusto López Hernández será el próximo gobernador de Tabasco porque no habrá “voto cruzado”, es decir, sufragar por él para la presidencia de la República y por el PRD para la gubernatura

“Eso no se va a dar en Tabasco y no conviene. Yo nada más me entiendo bien con Adán, lo recomiendo mucho, una persona honesta, El voto será parejo, por el cambio, por la transformación”, puntualizó.

Finalmente, destacó que su aspiración es la última oportunidad que tiene Tabasco y el Sureste del país para tener un presidente de la República.