Sin su esposo Moreno Valle, Martha Erika Alonso se registra como precandidata del PAN al gobierno de Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Respaldada por integrantes de El Yunque y sin la presencia de su esposo, Rafael Moreno Valle, Martha Erika Alonso Hidalgo, acudió esta noche a registrarse como precandidata del PAN a la gubernatura de Puebla.

Con gritos de “Martha gobernadora”, morenovallistas y yunquistas expresaron su apoyo a la aspirante, quien aseguró que su intención de convertirse en la primera gobernadora de Puebla es “un derecho legítimo”.

Manifestó: “Tomé la decisión de registrarme por el enorme amor que le tengo a mi estado, por el amor que le tengo a su gente, porque es un derecho legítimo al cual aspiro y porque sé que, de la mano de cada uno de ustedes, podemos (sic) ser la primera gobernadora de este estado y la primera gobernadora del PAN en el país”.

En todo momento, la esposa de Moreno Valle destacó la presencia en ese acto de Eduardo Rivera Pérez, exalcalde panista de Puebla e integrante del grupo conocido como “El Yunque”, con el cual el morenovallismo mantuvo una pública confrontación en los últimos años.

En las afueras de las oficinas estatales del PAN, se congregaron otros integrantes del yunquismo como Adán Domínguez, Guadalupe Arrubarrena y Francisco Fraile, además de personajes afines al morenovallismo como Eukid Castañón, Miguel Ángel Huepa, Jorge Aguilar Chedraui, Mario Rincón, Patricia Leal y Blanca Jiménez, entre otros.

Sin embargo, destacó la ausencia del exgobernador Moreno Valle, hecho que coincide con el cambio que hizo este día la ahora precandidata panista en sus redes sociales, pues modificó su perfil para quitar de su nombre el “Moreno Valle” que antes usaba como parte de su apellido.

En su discurso ante unos 300 panistas, la exprimera dama de la entidad dijo que la unidad del panismo será la clave para el triunfo electoral en los comicios de este año, pero se abstuvo de mencionar a su cónyuge.

“Todos ustedes me conocen, saben que soy una mujer que siempre me he conducido bajo los principios y valores de nuestro partido. Soy una mujer con ética, con responsabilidad y que siempre actúa con transparencia, en mí van a encontrar una aliada, una mujer que dedicará su tiempo completo en beneficio de las familias poblanas”, expresó.

En breve entrevista, Alonso Hidalgo aseguró que la unidad del panismo poblano se logró “con diálogo y respeto”. Y confió en que se mantenga para lograr el triunfo en los comicios de este año.

Desde la semana pasada ha circulado la versión de que la postulación de Alonso Hidalgo a la gubernatura forma parte de un pacto político entre el exmandatario poblano y el precandidato presidencial, Ricardo Anaya, que incluiría nominar a Rivera Pérez para que busque repetir como alcalde de Puebla capital.

Según la versión, en este acuerdo el gobernador Antonio Gali Fayad sirvió como intermediario y parte del trato sería que su hijo Antonio Gali López, militante del PRD, ocupe la primera fórmula para la Senaduría.