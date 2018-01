López Obrador, dispuesto a perdonar a Salinas y a Peña Nieto

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Para sacar adelante al país, Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, su acérrimo enemigo político, y con el presidente Enrique Peña Nieto.

En entrevista con el diario Tabasco Hoy, durante su paso por esta entidad rumbo a Chiapas, dijo que no odia a nadie y que podrá “entenderse” con todos, pero con nuevas reglas.

El director del diario, Miguel Cantón Zetina, le preguntó:

–Para unir al país y gobernar en armonía, ¿estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña, entre otros políticos, incluyendo a algunos empresarios?

–Sí. No es mi fuerte la venganza. Lo que importa es sacar adelante a México, eso es lo más importante, y pensar hacia adelante. No odio. No podría vivir con odios, soy muy feliz. Yo no odio a nadie y vamos a poder entendernos con todos, con las nuevas reglas.

El precandidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia”, agregó: “¿Cuáles son las nuevas reglas? Cero corrupción y cero impunidad. Y en adelante no va a haber corrupción, impunidad, no va a haber persecución, no va a usarse el Poder Ejecutivo en este caso. No se dará instrucción desde la Presidencia de la República de perseguir a nadie por cuestiones de índole política. No vamos a optar por las venganzas”.

López Obrador agregó que no necesitará legitimarse con medidas espectaculares, ya que cuando un presidente no tiene el respaldo del pueblo, tiene que actuar de forma espectacular, buscar con golpes publicitarios ganar legitimidad.

“Yo no voy a tener necesidad de eso. Ponerme a ver desde el primer día cómo meter a la cárcel a personajes de la mafia del poder, no. No va a ser así, no necesitamos eso”, afirmó.

El tabasqueño dijo que lo que el país requiere que se establezca como forma de vida y forma de gobierno es la honestidad y hacer a un lado la corrupción; “ese será el gran acuerdo”, dijo.

“Cuando tú me dices, ¿qué vas a hacer? Lo primero, hablaba yo de la austeridad, pero desde antes se estará convocando a los mexicanos a que actuemos con rectitud, con integridad, para sacar adelante a nuestro querido México”, manifestó.