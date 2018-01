Comparado con los políticos corruptos de México, Otto Pérez “no llega ni a carterista”: AMLO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 25 de enero (apro).- Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición “Juntos haremos historia”, afirmó que el expresidente de Guatemala preso en ese país, Otto Pérez Molina, “no llega ni a carterista” si se le compara con los políticos corruptos de México.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el tabasqueño dijo que en México hay mucha corrupción y no se castiga a los culpables como sí ocurre en otros países, por ejemplo, en Guatemala donde tienen en la cárcel al expresidente de la república porque le comprobaron que se robó 40 millones de pesos.

Y sostuvo que Otto Pérez, “no llega ni a carterista en comparación con los políticos corruptos de nuestro país. Nosotros padecemos de corrupción y de impunidad, pero eso pronto, muy pronto se va acabar, para que haya justicia, para que haya crecimiento, para que haya empleo, para que haya bienestar, haya paz y tranquilidad en nuestro querido México”, prometió.

Desde la frontera sur del país, López Obrador habló de porqué en México es más cara la gasolina que en Guatemala y Estados Unidos, y eso sólo tiene una razón lógica: por la corrupción y la impunidad que padecemos, pero que ya pronto eso llegará a su fin, dijo.

“Aquí en la frontera la crisis está pegando muy fuerte, porque además de que no hay crecimiento económico, de que no hay empleo, de que no se promueve el desarrollo, de que no hay inversión pública federal, ni siquiera mil millones de pesos que fue lo que costó el hangar presidencial para guardar el avión de Peña Nieto, ni siquiera eso ha invertido el gobierno federal en Chiapas. Es realmente un abandono completo”, criticó el tabasqueño.

Dijo que a los pobladores la frontera sur mexicana les afectó mucho que hayan tomado la decisión en este sexenio de aumentar el IVA en la frontera pues antes pagaban el 11%, y les aumentaron al 16%. Por si eso fuera poco, abundó, del otro lado de la frontera, en Guatemala, es más barata la gasolina que en México. Y eso que en Guatemala no tienen petróleo, subrayó.

“A mí me gustaría que los tecnócratas del neoliberalismo, esos genios que han egresado de ciertas universidades que no voy a mencionar, porque también han egresado otros que sí son muy buenos profesionistas, pero los que han dominado la economía en los últimos años en México, de esa escuela, han sido un fiasco. Y quieren seguir mal gobernando el país”, dijo el tabasqueño.

Cuestionó el precandidato de Morena, PT y Encuentro Social:

¿Por qué la gasolina es más cara que en Estados Unidos y Guatemala? ¿Por qué es más cara en Guatemala, si nosotros tenemos la materia prima? Me gustaría que nos dijeran porqué los mexicanos tenemos que pagar más por la gasolina”.

Y respondió él mismo:

“Yo tengo una explicación, yo creo que el problema principal en nuestro país del por qué es más cara la gasolina, el diésel, la luz que acaba de aumentar para consumo industrial hasta 400%, toda esta carestía, todo este aumento de precio, tiene que ver con la corrupción que impera”.

Este es el tercer día de visita de López obrador a Chiapas. Hoy estará en Tuxtla Chico, Tuzantán y Pijijiapan. Este último municipio donde miles de pobladores salieron afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre.