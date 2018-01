“Que me llamen ‘la esposa de’ me parece un acto misógino”: Martha Erika Alonso

PUEBLA, Pue. (apro).- En diferentes entrevistas radiofónicas que ha ofrecido a partir de su registro como precandidata del PAN a la gubernatura de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo ha dicho que es “misógino” que la llamen “la esposa de”, y aseguró que el ataque no es sólo para ella, “sino para cientos de mujeres”.

Luego de insistir que es legítimo su derecho a contender por la gubernatura, la exprimera dama del estado rechazó que su postulación sea producto de una negociación política, como se ha asegurado, y en la cual supuestamente participó su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle.

“A mí me da mucha tristeza que algunos adversarios políticos me cataloguen como ‘la esposa de’. Para empezar, tengo un nombre, me llamo Martha Erika Alonso. Sí soy la esposa de (Moreno Valle) y soy muy feliz en mi matrimonio, pero es una cosa personal y no tiene que ver con mi vida pública. ¿De cuándo acá ser ‘la esposa de’ te limita para ocupar un puesto elección popular?

“No por mí, no creas que me siento agredida en lo personal, no me están atacando a mí, están atacando a cientos de mujeres que todos los días luchan por un espacio dónde participar”, subrayó.

De acuerdo con Martha Erika, le preocupan las mujeres que todos los días luchan por tener una posición y que las descalifican por ser “la esposa de”.

“Me parece un acto misógino donde están poniendo en tela de juicio la capacidad no de Martha Erika, sino de muchas mujeres”, expresó.

Sostuvo que su postulación a la gubernatura se debe a que está arriba en las encuestas y eso no “es gratis”, es resultado de “muchísimos años de trabajo”.

A partir del día de su destape, Alonso Hidalgo cambió su perfil en las redes sociales, porque antes se había registrado como “Martha Erika A. Moreno Valle”. Esta semana se cambió a “Martha Erika Alonso”.

Este viernes el Comité Ejecutivo del PAN declaró procedente su registro como precandidata a la gubernatura de Puebla, con lo que empezará su precampaña para ser ratificada el 11 de febrero, dentro del proceso interno de su partido.