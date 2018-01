Magisterio es víctima de “represión excesiva” del gobierno de Michoacán, acusa Sección XVIII de la CNTE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario general de la Sección XVIII de Michoacán de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), Víctor Manuel Zavala, denunció que el magisterio es víctima de “represión excesiva” del gobierno de Michoacán, luego de la detención de profesores y simpatizantes durante las protestas de esta semana.

Mediante un mensaje difundido a través de YouTube, Zavala Hurtado advirtió que las manifestaciones de la sección XVIII por el pago salarial de varios de sus agremiados continuarán, pues sus demandas políticas, económicas y administrativas, así como la exigencia de diálogo con las autoridades de la entidad, no han sido atendidas.

El líder magisterial aseguró que las movilizaciones del gremio han sido “civiles y pacíficas”, pese a que el gobierno estatal denunció actos vandálicos y saqueo de equipo de cómputo de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), tomadas el pasado 8 de enero.

También te recomendamos Salen libres bajo fianza “El Mosh” y maestros de la CNTE detenidos en Michoacán

Aseguró que no comprende “la saña y la represión que han tenido las autoridades aquí en el estado de Michoacán, en la forma en como están deteniendo, cómo están golpeando a los trabajadores de la educación que simplemente están en la idea de que las demandas que tenemos sean resueltas de manera inmediata”.

Zavala Hurtado insistió en que no es la primera vez que el magisterio de Michoacán, uno de los estados más violentos del país y donde la disidencia tiene fuerza, pone sobre la mesa temas políticos y administrativos.

“Hemos convocado una relación bilateral con el gobierno del estado, hemos insistido en una mesa de trabajo para que solucionemos los problemas, no para batearlos, no para patearlos, sino para que los problemas que tenemos en Michoacán sean resueltos en su cabalidad. Las demandas no han sido atendidas, los profesores siguen sin cobrar sus prestaciones”, detalló.

Luego de que el líder sectorial advirtió que las demandas de la CNTE “son justas” y “legítimamente morales”, subrayó que la Sección continuará con sus protestas hasta ver los resultados a todos sus planteamientos.

“A todos los trabajadores de la educación les decimos que el movimiento, tanto de la sección XVIII como de la CNTE, no vamos a dejar en ningún momento a los detenidos. La represión ha sido excesiva y en ese sentido no descansaremos hasta no lograr la libertad sin condicionamiento para todos los presos que tenemos. Les pedimos que vayamos juntos en las acciones que hemos dispuesto”.

En el video que fue difundido esta tarde, hace un llamado a la ciudadanía en general a solidarizarse con el gremio.

“No estamos de acuerdo con las políticas públicas que han tenido el gobierno del estado y el federal. Informamos a la sociedad michoacana que nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo para la solución de los problemas”, dijo.

A los maestros, les dijo que “nos mantendremos en lucha hasta no ver resueltas las demandas. No vamos a dejar esta forma de lucha. Los maestros estamos luchando para que la educación se mantenga”.