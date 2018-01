Diputado de Morena pide a Mancera y a SSP investigación efectiva en caso de Marco Antonio

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Luego que se diera a conocer la desaparición de Marco Antonio Sánchez Flores, un joven de la Preparatoria número ocho de la UNAM, tras ser detenido por policías de la Ciudad de México, las reacciones políticas no se hicieron esperar: la primera fue la del líder de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa (ALDF), César Cravioto Romero.



En entrevista, el diputado de Morena hizo un llamado al jefe del gobierno, Miguel Ángel Mancera, y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hiram Almeida, a pronunciarse ante el caso y a efectuar una investigación efectiva, pues la madre del joven detenido refirió dificultades para presentar su denuncia, como se dio a conocer ayer en este portal.





“La autoridad tampoco quiere decir quiénes son los policías para que se haga una investigación”, subrayó.

El legislador local reprochó la actuación gubernamental local en los hechos ocurridos el 23 de enero, ya que se presume que el joven de 17 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, y luego de eso sus familiares no supieron más de él.

“Es muy grave que en la policía de la Ciudad de México estén pasando estas cosas. No es la primera vez que la policía capitalina comete ese tipo de atropellos contra la ciudadanía. En el gobierno de Mancera siempre se lavan las manos y no atienden, no investiga ni castigan a los responsables”, señaló.

Tras su mensaje en que criticó la violación a los derechos humanos de parte de la policía, insistió en la pronta actuación del gobierno local.

“Es una muestra más de la indolencia de este gobierno y de la falta de responsabilidad de quienes encabezan las dependencias, de verdaderamente estar atendiendo sus responsabilidades. El llamado es para el jefe de Gobierno y el secretario de Seguridad”, dijo.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina informó que los policías involucrados en la detención y presunta agresión de Sánchez Flores fueron presentados ante la Fiscalía Antisecuestros.