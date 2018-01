Desde Chamula, bastión priista, López Obrador los invita a sumarse a su proyecto

SAN JUAN CHAMULA, Chis. (proceso.com.mx).- El precandidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, estuvo por vez primera en el bastión priista de Chiapas, donde llamó a los militantes del tricolor a sumarse a su proyecto de gobierno, pues el pleito no es con los de “abajo” sino con los de “arriba”.

López Obrador estuvo en Chamula, el mismo lugar donde José Antonio Meade, el precandidato presidencial del PRI arrancó su precampaña el pasado 15 de diciembre, y a donde todos los candidatos presidenciales del PRI son arropados de forma multitudinaria, pues la mayoría de su población es militante del tricolor.

Tras su discurso, el tabasqueño agradeció a las autoridades civiles y tradicionales que le hayan permitido estar ahí, donde pocas veces permiten el ingreso de candidatos no priistas.

Y les mandó un mensaje: “Están invitados de todos los partidos, no tenemos pleitos con los priistas, no tenemos pleito con los del Verde, no tenemos pleito con los del PAN. No tenemos pleito con los militantes de ningún partido. Porque aquí no está el problema. El problema esta arriba. Es una mafia que está aplastando a todo el pueblo”.

“¿Para qué nos peleamos aquí? No ganamos nada. Aumentan el precio de la gasolina, Ni modo que le hagan descuento al que es del PRI, al que es del PAN o es de Morena. Perjudican a todos parejos. Hay que unirnos, sólo el pueblo puede salvar al pueblo”, indicó.

Abordado por los periodistas, López Obrador dijo que ningún gobierno extranjero debe inmiscuirse en asuntos que solo corresponden a los mexicanos.

El precandidato expresó: “no aceptamos ninguna injerencia, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de Venezuela, ni de Colombia; de ningún país”.

A propósito, López Obrador descartó que durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson a México, el tema de los comicios del 1 de julio esté en agenda.

Sobre sus propuetas, el político dijo que promoverá el desarrollo y creará empleos en las comunidades de México para reactivar la economía y, sobre todo, sacar adelante al campo, porque “la fábrica más importante de México es el campo”.

Además, López Obrador pidió a los ciudadanos no vender la libertad y que tengan confianza: “yo no voy a traicionarles, porque tengo tres principios que me guían: no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo; no soy como estos corruptos, no me confundan, no soy mentiroso, cumplo los compromisos que estoy haciendo siempre; me pueden llamar peje, pero no soy lagarto”..

Señaló que la honestidad será la piedra angular para el futuro de la nación y será como una forma de vida y de gobierno, en el que cortará el copete de privilegios que hay.

“Ganarán más maestros, enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los marinos y aumentará el jornal para el campesino. Habrá cero corrupción, cero lujos en el gobierno”, lanzó.

Planteó que quiere que se haga realidad un sueño que tiene: que los jóvenes de los Altos de Chiapas no tengan necesidad de irse a buscar la vida a Cancún o al norte del país o a Estados Unidos, sino que trabajen donde nacieron

Para mañana, López Obrador estará en Raudales de Malpaso, Berriozábal y Ocozocoautla, Chiapas.